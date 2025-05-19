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跟著「布朗青蛙」去旅行！大坑5-1號手作文學步道漫旅

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相思木棧道旁超過200年的長尾栲。　圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供
相思木棧道旁超過200年的長尾栲。　圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】大坑5-1號步道最能親近大自然，此步道沿途生態十分豐富，只要導航大坑5-1號登山步道，即可前往登山口，除有導覽牌詳細解說步道特色，還能看到可愛的「布朗青蛙」坐在入口迎接大家，週末餘暇歡迎全家大小一起來探索大坑5-1號手作文學步道！

▲與布朗一起向前走接受挑戰。　圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供
▲與布朗一起向前走接受挑戰。　圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

臺中市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）局長陳美秀表示，大坑5-1號手作文學步道採用傳統手作步道工法構築，多數路段保留砌石的自然路徑，讓民眾在登山健行時能充分體驗步行於自然中的喜悅；沿途融入日本作家水上勉《布朗青蛙從樹上下來》故事元素，可一邊探索「布朗青蛙」文學作品世界，一邊感受5-1號步道的豐富生態，透過觀賞生態繪本故事，增加與自然互動的趣味。

▲5-1號步道山頂休憩空間。　圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供
▲5-1號步道山頂休憩空間。　圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局表示，5-1號登山步道處處能感受到與布朗青蛙故事的互動，從登山口沿著步道前行，馬上看見「跟著布朗去旅行」，預示故事的開端。

布朗青蛙攀上大樹經歷危險，也躲藏於土中避敵；先後遇到麻雀、竹雞、鼯鼠及蛇，場景轉換多為原始林地與落差變化；和5-1號步道自然環境相同，並可對照布朗所經歷的「上升－跌落－回歸」過程，沿途跟著布朗青蛙前行；有布朗生態小學堂、繼續加油、丟來竹雞、繼續觀察、丟來鼯鼠、竹雞出賣布朗、布朗爬下樹、布朗遠眺天際等8處停留點等著大家一同探索大坑生態。

▲5-1號步道巧遇獼猴。　圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供
▲5-1號步道巧遇獼猴。　圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

臺中市風景區管理所（簡稱風管所）補充，大坑5-1號手作文學步道沿途生態十分豐富，除了有大坑常見的相思樹、墨點櫻桃、小西氏石櫟、山紅柿等，還能邂逅超過200年高齡的長尾栲；並看見海拔低到高的植物林相縮影，如榕樹、樟楠林及多種殼斗科植物。除了植物，步道沿途還能巧遇各種蝴蝶、昆蟲、小型動物、鳥類，也可能遇到台灣獼猴。

此外，步道上設有「布朗生態小學堂」，周邊有多種昆蟲旅館設施，可吸引昆蟲來訪，讓民眾觀察昆蟲生態；搭配週末的步道定時解說，民眾能一同跟著導覽老師細細探索5-1號步道生態。

▲5-1號步道多數路徑採取自然手作工法。　圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供
▲5-1號步道多數路徑採取自然手作工法。　圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

風管所提醒，5-1號手作文學步道難度屬休閒級登山步道，全長1.6公里，步行約1.5小時可抵達山頂；山頂設有多處涼亭、休憩平台及眺景座椅區，讓遊客稍作休息；建議預留3~4小時探訪時間，便能悠閒地體驗布朗青蛙故事及探索步道沿途的生態特色。

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