追花趣！彰化初夏多樣花卉接力綻放 花季浪漫啟程

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著時序進入初夏，彰化縣迎來百花齊放的美麗時節，五月及六月將有多種特色花卉陸續綻放，為彰化大地披上絢麗色彩，邀請遊客們前來彰化，共同沉浸在這場浪漫迷人的花之饗宴。

▲虎山巖金針花。 圖：彰化縣政府／提供

位於花壇鄉的虎山巖金針花已悄悄綻放，金黃色金針花如繁星點點，蓄勢待發，預告即將迎來盛大綻放，為大地披上耀眼金紗，展現熱情奔放的初夏氛圍；喜愛清新花香的民眾，則不可錯過同樣位於花壇鄉的茉莉花壇夢想館，潔白小巧的茉莉花在微風中搖曳，散發著淡雅宜人的香氣，充分展現地方農業之美。推薦遊客可順遊順達磚窯、大嶺巷步道、大山牧場，享受一場悠閒的小旅行，深度體驗花壇鄉的人文風情與自然魅力。

▲埔心鄉藍花楹。 圖：彰化縣政府／提供

同時，浪漫的藍花楹正值花期，淡紫色如夢似幻，為街道增添詩情畫意，賞花熱點在埔心鄉油車社區藍花楹公園、漫步其間，彷彿置身於紫色童話世界，建議遊客順遊路葡萄酒莊體驗在地釀酒文化、魔菇部落生態休閒農場感受農村自然生態，品嚐埔心著名的三蜜─蜜紅葡萄、金蜜芒果及寶島蜜拔，展開一場豐富的田園小旅行。

▲八卦山天空步道鳳凰花。 圖：彰化縣政府／提供

四、五月備受矚目的油桐花已進入最佳觀賞期，八卦山139線沿途、福田賞桐生態園區、芬園挑水古道及員林藤山步道等地，可欣賞滿山遍野、隨風飄落的潔白桐花，宛如下起浪漫的五月雪；而進入六月畢業季，象徵離別與祝福的火紅鳳凰花，將在彰化八卦山天空步道、銀橋飛瀑及溪州大庄社區綠筍路等地熱情綻放，鮮豔色彩點燃初夏活力。推薦搭配造訪八卦山大佛風景區、小西街特色街巷及扇形車庫，品嚐經典小吃肉圓、爌肉飯、木瓜牛奶等，來場豐富又有滋味半線小旅行，留下難忘的初夏回憶。

▲埤頭鄉阿勃勒。 圖：彰化縣政府／提供

此外，素有「黃金雨」美稱的阿勃勒也即將展現迷人風采，東螺溪左岸及三鐵跑水自行車道沿線，串串金黃色的花序在陽光下閃耀，整條自行車道猶如鋪上黃金地毯，絢爛壯觀。前往東螺溪賞花時可順遊東螺溪休閒農場、二林葡萄酒莊一條街、台灣穀堡、冰粽發明館等，並品嚐二林當地美食如二林蕎麥麵、高麗菜煎餅等。若前往田中，可順遊田中窯創藝園區欣賞陶藝之美、漫步田中、樂活襪之鄉博物館等觀光工廠，旅途中品嚐高麗菜飯、蜜麻花等，享受田中獨有的樸實好滋味。

彰化縣政府表示，五、六月是彰化賞花的絕佳時節，多樣化的花卉景觀為旅人帶來豐富的視覺盛宴，誠摯邀請前來彰化漫步花海之中，感受彰化獨有的自然魅力與浪漫氛圍。更多最新花況及旅遊活動，請參閱「愛玩彰化」臉書粉絲專頁及「彰化旅遊資訊網」，掌握即時更新的花季情報與精彩活動推薦。

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