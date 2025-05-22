夏天吃超開胃！阿蘭泰國菜專賣店 彰化道地泰式「冬蔭功、炒河粉」

阿蘭泰國菜專賣店 | 彰化大村泰國餐食，每份落在百元上下，泰國闆娘經營的道地口味連泰國人都會來用餐，冬蔭功一大碗可兩三人共享只要180，涼拌木瓜、打拋豬、泰式咖哩等料理，店面就在橋旁邊，沒留意容易錯過喔。

彰化大村美食

這家阿蘭泰國菜專賣店是一家附近的移工朋友都會來用餐的店家，口味正宗、口碑好的泰式料理小店，店址就在中正東路美港橋旁邊，開太快的話容易錯過，附近路邊好停車。

▲路邊不起眼的小店，門口擺滿了盆栽，猛一看很像一家雜貨店。

這裡有提供外帶跟內用，內用在右手邊，櫃檯前綠色菜單本可以參考，闆娘會說國語，溝通沒問題。

室內有放冷氣，但就是吹個不熱的效果。

這裡有販售LEO啤酒，是泰國非常普及的啤酒，餐廳、酒吧、夜市等等都能看見它的身影。

(未成年請勿飲酒、酒後不開車)

阿蘭泰國菜專賣店菜單

泰文跟英文為主的菜單，中文比較少，看不懂看圖片就好，他們冬蔭可以兩三人一起喝只要180，真的有夠便宜！推薦必點！

這裡還有蒸鱸魚、炒牛肉、炒豬肉、炒雞肉、打拋豬、綠咖哩、涼拌海鮮等。

醬油炒粿條、泰式炒麵、泰式炒河粉等。

我本來想點涼拌青木瓜，但今天沒有提供，有涼拌海鮮。

冬蔭 180。泰式炒河粉 100。

這冬蔭功真的蠻驚人的！這麼大一盆只要180，我吃不完還打包回家，而且料很多，蝦子、魷魚、魚丸、香菜給的真的不少，香茅跟月桂葉用料真的不手軟，吃起來香料氣息才夠濃郁！

這冬蔭番茄也放得很多，而且喝起來辣度比較低，酸度剛剛好，炎炎夏天吃這個真的很開胃。

泰式炒河粉 100。他們河粉是細的很特別，醬汁很入味但不會太鹹，蛋塊很香，擠上檸檬汁更好吃。

炒河粉我是選擇海鮮，吃起來份量足，是很道地的泰式街邊口味，讓我又想去泰國旅遊了。

阿蘭泰國菜專賣店

營業時間：10:00~22:00

電話：04-852-1313

地址：彰化縣大村鄉中正東路113號

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康