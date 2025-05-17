雛菊見 x 米其林推薦餐廳聯名！2025春季七道夢幻新品，顛覆你對味蕾的想像

台中森林系網美店雛菊見2025春季新品絕美登場！這次雛菊見與米其林推薦餐廳聯名，共推出了七道創意料理，從沙拉、小點、湯品到主菜，不僅道道美味，擺盤更是美得像藝術品，融合異國風味與家鄉情懷，帶來顛覆味蕾的新體驗。

雛菊見台中南屯店位置

台中人氣網美店雛菊見台中南屯店位在台中南屯五權西路二段，靠近益豐路這邊，前方有個宮廷風造景的庭院相當吸引人，在這取景也可以拍出一堆美照。

雛菊見台中南屯店環境

雛菊見台中南屯店不只外頭宮廷風造景的庭院，店裡頭的裝潢也美到不行，空間採挑高設計，搭配綠色植栽造景、木質桌椅及精美吊燈，裝潢超有質感，彷彿來到宮廷裡用餐呢。

雛菊見台中南屯店不僅空間寬敞，座位數多，除了一般四人座，還有大型長桌及獨立包廂等座位區，會議空間、求婚包場、生日趴替都非常適合。

雛菊見2025春季新菜單

布拉塔起司生火腿沙拉 420元

布拉塔起司外層柔韌、內裡如奶油般滑順濃郁，輕劃即流出香濃乳香，搭配生火腿鹹香及新鮮生菜，每一口都散發著獨特的起司香氣。

夏日圓舞曲（西瓜沙拉） 260元

這道沙拉好特別，仔細一看底下紅紅的竟然是西瓜，將現切新鮮西瓜佐上主廚特製番茄莎莎， 搭配藍紋乳酪、開心果碎及新鮮生菜，一入口先感受到西瓜的香甜，伴隨著番茄沙沙的微酸鹹香及藍紋乳酪的濃厚香氣，風味還挺特別的。

炸魚沙拉佐南洋醬汁 260元

將鮮魚炸至金黃酥脆，搭配地中式元素黑橄欖、番茄及生菜，裡頭還有炸馬鈴薯塊，佐上泰國酸辣醬汁，整體吃起來。

米香珍珠丸佐梅子辣醬 189元

將香港街邊店裡品嚐到的珍珠丸子作為奇想，將外層軟糯的米飯變成金黃酥脆的米香，中間採用香菇、豬肉及蝦仁製成的手工丸子，模樣看起來真是可愛極了。

旁邊附上港式辣梅子醬，搭配享用讓酥脆的米香珍珠丸多了梅子的微酸及香辣滋味，好吃又開胃，層次相當豐富。

不傳統馬賽魚湯 119元

以當日捕撈到的海鮮當作做成魚湯，主廚沒學過正統的煮法，因此先把蔬菜打成泥狀後燉煮，增加湯頭濃郁，類似像羹湯的感覺，接著加入米香多了香脆口感，吃法有點類似日式湯泡飯的感覺，湯頭喝起來超鮮甜。

蘋果辣醬鴨胸披薩 349元

手擀披薩餅皮，抹上主廚熬製的蘋果辣醬，搭配醋漬洋蔥及濃郁起司，最後加上法式鴨胸與滿滿的芝麻夜增添香氣，披薩餅皮相當酥脆，吸附著蘋果辣醬的獨特香氣，搭配鹹香起司及法式鴨胸，層次相當豐富。

煙燻鴨胸｜油蔥溫泉玉子牛肝菌燉飯 429元

將青蔥醬油拌炒蕈菇，搭配經典牛肝菌燉飯，上頭鋪上鴨胸，經過炙燒逼出油脂及香氣，最後再刨上起司增添香氣，第一次吃到牛肝菌燉飯中加入了青蔥醬的組合，多了青蔥醬的風味超級加分。

將燉飯挖開，中間還藏著一顆溫泉蛋，黃澄澄的蛋液流入燉飯中，口感更加滑嫩美味。

紹興醉蝦｜朗格爾起司醬義大利麵 399元

這道義大利麵口味也太特別了！以剝皮辣椒拌炒大蝦，再搭配紹興酒做成紹興醉蝦，底下的義大利麵體是以法式白醬調製而成，加上明太子及羅勒，甜鹹辣交織，揉合東、西風味的創意義大利麵。

麵條Q勁十足，吸附著濃郁奶香，交織著明太子的獨特鹹香，上頭的醉蝦也好吃，蝦肉彈牙鮮美，散發著淡淡酒香。

雛菊見除了這次推出的春季七道新品外，還推出了幾款超可愛的果汁寶寶，每一款都是採用新鮮蔬果下去現打，營養好喝，造型也相當可愛，深受不少小朋友們的喜愛。

臉紅紅熊寶寶 180元｜鳳梨、蘋果、紅蘿蔔、甜菜根、檸檬｜

百香芒芒熊寶寶 180元｜鳳梨、芒果、蘋果、百香果｜

火龍果熊寶寶 180元｜紅火龍果、鳳梨、蘋果｜

青青熊寶寶 180元｜奇異果、石蓮花、鳳梨、蘋果、芭樂｜

Papa 熊寶寶 180元｜木瓜、牛奶｜

電話：04-23800077

地址：台中南屯區五權西路二段1112號

時間：11:00~21:00

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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