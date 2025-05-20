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台中工業風人氣麵館！不只牛肉麵，招牌「酸辣乾麵」也是人氣必點

糖糖's 享食生活／ 文、圖／糖糖

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位在台中西區的工業風麵店條條有理，是近期人氣急升的麵食小館。不只牛肉麵，招牌酸辣乾麵更是人氣必點，成為不少在地人與觀光客心中的必吃名單。簡約有質感的空間設計，加上道道用心的美味麵食，讓條條有理躍升為台中老饕們的必訪麵店之一。

條條有理位置

條條有理位在台中南屯區大墩十一街靠近大英街上，距離家樂福大墩店不遠，斜對面就有個收費停車場，停車非常便利。

條條有理環境

條條有理裝潢以工業風為主，空間還蠻寬敞的，環境乾淨整潔，如果不說，糖糖還以為來到咖啡館呢。

條條有理菜單

條條有理除了麵食外，也有魯肉飯跟古早味肉丸子飯，還有多到小菜及湯品。

特製皮蛋豆腐 60元

條條有理的皮蛋豆腐很特別，跟傳統口味不太一樣，除了原有的豆腐、皮蛋外，還添加了特製炸醬及小黃瓜絲，吃法有兩種，一種是一口搭配所有料享用，另一種是全部拌均勻再享用，兩種風味都好吃。

牛肉麵 小 150元

牛肉麵糖糖點了小碗的，裡頭有四塊牛肉，湯頭偏清澈不是那種很重鹹的紅燒湯頭，喝起來不辣，小朋友也可以喝。

牛肉麵選用細麵條，口感Q彈有勁，不會因久煮而失去咬感，吸附著濃郁湯頭，每一口都香氣四溢、讓人忍不住一口接一口。

牛肉還蠻大塊的，是帶有嫩筋的那種，肉質軟嫩，燉煮的也相當入味，讓人齒頰留香。

招牌酸辣乾麵 小 60元

條條有理的招牌酸辣乾麵跟外面的酸辣湯麵不太一樣，採用特製酸辣醬，搭配肉燥及酸菜，吃的時候先拌均勻，看似平凡口味卻很特別，麵體一樣是Q細麵，吸附著特製酸辣醬，吃起來酸酸辣辣的，爽口又開胃。

鮮蝦紅油炒手 85元

條條有理的鮮蝦紅油炒手也好吃，個頭小小一顆，皮薄不爛，內餡是蝦仁跟豬肉餡打成泥再做成餡料的模樣，口感紮實、鮮美多汁，搭配紅油微微的辣香，更是為整道料理增添層次與風味，讓人一口接一口。

條條有理裝潢走工業質感風，不只牛肉麵好吃，招牌酸辣麵也不錯，下次嘴饞想吃麵，不妨來這裡試試看，聽說他們家的炸醬麵也不錯，是Q彈的拉麵麵條唷。

條條有理

電話：04-23209296

地址：台中市南屯區大墩十一街274號

時間：11:00~14:30；17:00~20:30；週日店休

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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