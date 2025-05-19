海線沙鹿新開幕的超強宵夜美食！不只賣焢肉飯 還有「蒸蛋滷肉飯、蚵仔滷肉蓋飯」 營業到半夜

海線宵夜又多了一個超棒的新選擇，沙鹿這間"控肉詠"真的推薦一定要去吃看看，別以為店家只有賣控肉飯，其實他們賣的東西很多樣，除了控肉飯還有腳庫飯、滷肉飯、蒸蛋滷肉飯、蚵仔滷肉蓋飯、鹹豬肉蓋飯⋯⋯等多種飯類，另外也有蛤蠣炒麵/湯麵和非常多樣的小菜，有些是一般小吃店吃不到的，像是蒸蛋滷肉飯、蚵仔滷肉蓋飯，不過個人最推的還是蛤蠣炒麵，真的神好吃啊~~營業時間最晚是到凌晨1點半，晚上12點下班想吃一點有飽足感的東西來這裡就對了。

控肉詠位置在北勢東路，斜對面就是貨櫃屋餐廳區，隔壁是嘉鄰快餐，停車相當方便，貨櫃屋餐廳區那邊就有他們配合的收費停車場（消費可抵停車費），另外斜對面北中六街路邊也可以臨停。

原地點之前是紅鶴烤魚，現在紅鶴烤魚搬去對面"櫃森森"的地點那了，營業時間和烤魚一樣只有夜晚時段，從晚上6點開始，一直到半夜1點半。

熟悉的柴犬LOGO，和梧棲某家餃子湯包店的很神似，哈哈。

用餐環境是仿造韓國布帳馬車（路邊攤）式的風格，是很久以前一間韓式料理店留下來的，因為還蠻有特色的所以就一直交接下去了XDD，座位都是四人座，位子不算很多，有設置廁所，不用跑去附近的7-11借。

醬料區除了胡椒粉、辣椒醬，還有蒜蓉醬和辣蘿蔔。

不是像台中一些控肉飯就只有賣控肉飯和滷肉飯，店家賣的餐點相當豐富，有多種飯類以及炒麵乾麵湯麵，小菜和湯品。

控肉、腳庫可以選擇要瘦一點或是肥一點，提前告訴店家就好。

滷肉飯 $35

肉肥肉滷到軟軟爛爛的，膠質感不重，味道中規中矩，有附酸菜小小加分。

腳庫飯+荷包蛋 $70+15

底下的飯是滷肉飯，配上一大塊的腳庫和酸菜配菜，荷包蛋是我另外加點的。

荷包蛋可以指定熟度，當然一定要半熟的啊。

肥肉和瘦肉用筷子稍微一掰就分開了，肥肉軟Q軟Q的，瘦肉扎實但不會柴，滷得味道不會太過死鹹，重點是沒有豬肉騷味。

蚵仔滷肉蓋飯 $100

滷肉飯和鮮蚵的結合，不是走那種蚵仔舖得滿滿的浮誇路線，不過新鮮度很不錯也算蠻大顆的，上面有淋了蒜蓉醬，跟蚵仔搭配很對味，連同滷肉飯一起吃口感和味道都很豐富，真的很好吃耶。

鹹豬肉蓋飯 $120

搭配有鹹豬肉、筍絲和一顆荷包蛋，荷包蛋一樣可以要求半熟或全熟。

和胖子修那種鹹豬肉不同，店家的鹹豬肉是用油炸的，炸得外酥裡嫩，肉醃製的味道非常的香，好吃耶，鹹度並沒有很鹹，就算不用配飯直接吃也可以。

配菜筍絲也不錯吃，好像也能單點喔。

蛤蠣炒麵 $120

蛤蠣大概有20顆以上，都還蠻大顆的耶。

他們的麵條是和蛤蠣及其湯汁一起下去炒，整個吸收了蛤蠣的鮮味，吃起來非常夠味，很好吃，這個我也超推。

吃重口味的還能去醬料區加一點蒜蓉醬喔。

豪華蛤蠣湯麵 $250

蛤蠣湯麵的豪華版，金色的大碗公裝，蛤蠣整個堆到凸出碗面，光看就覺得好厲害啊。

湯頭充滿了濃濃的蛤蠣鮮味，味道非常的鮮美，不過有痛風的人可能不建議喝。

撥開蛤蠣堆終於看到底下的麵條了，麵量相當多，食量一般的人光這碗吃完應該就飽到不行了。

蒸蛋 $40

店家也有賣古早味的蒸蛋，上面會淋一些滷肉再灑上點蔥花，單吃就很好吃，另外他們也有賣蒸蛋滷肉飯喔，喜歡吃蒸蛋的可以點。

黃金炸黑輪 $40

外面一般很少看到這種炸黑輪，還蠻特別的，熱熱吃會有外酥內軟的口感，很好吃，旁邊搭配的沾醬是東泉甜辣醬，沾著吃非常對味喔。

蚵仔青黃瓜 $150

這道不像是小菜，根本是一道料理了吧，肥美的蚵仔加上爽脆鮮甜的小黃瓜，這組合也太厲害。

旁邊的沾醬也很特別，是芥末醬和蒜蓉醬，把兩種醬攪拌在一起後就變成嗆辣又夠味的芥末蒜蓉醬了，無論是蚵仔還是小黃瓜沾著吃都超級無敵好吃。

真的一直以為店家只有賣控肉飯，沒想到有那麼多種的飯類和麵，餐點真的還蠻多樣化的，重點是口味方面也不錯，也難怪店家生意會那麼好了，有興趣的朋友可以去吃看看。

地址：台中市沙鹿區北勢東路758號A棟

電話：(04)2652-8857

營業時間：18:00-01:30(星期一公休)

付費方式：現金

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

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