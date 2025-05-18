新竹超人氣小吃店插旗台中！招牌主打刈包和四神湯，也有多種特色麵食、湯品和小菜，內用還有免費飲料

新竹超有名的"豬一十五"插旗台中了，之前就有一直在關注他們，沒想到居然開來台中霧峰了，他們家主打的是刈包和四神湯，另外還有多種類的眷村麵食、湯品和小菜，不少東西都很有特色，口味也不錯，價格都在幾十元、一百五十元上下，相當平易近人，而且內用還有免費的飲料可以喝，可以說是平價又好吃，店家開店還不到兩星期生意就已經很不錯，中午時段用餐人潮還蠻多的，而且還有特地從台中市區過來吃的呢。

"豬一十五"台中首間分店就開在霧峰中正路和錦州路的路口，六扇門的旁邊，對面巷子內就有一個停車場，走過來不用2分鐘。

店面不大，剛好又在轉角處，我覺得有點點不太顯眼，不過因為這邊是霧峰比較熱鬧的區域，所以其實客人還是蠻多的。

用餐空間很寬敞，環境相當明亮，裝潢帶有一點點文青風的感覺，座位都是四人桌，位子還不少。

店內有提供檸檬紅茶和檸檬水兩種飲料喝到飽。

旁邊醬料區有免費的酸菜，另外也有蔥花、生辣椒辣油、芥末醬、醬油⋯⋯等多種調味料。

餐點品項很多樣，招牌主打的是刈包和四神湯，另外也有多種麵食、湯類和小菜，價格看起來都不貴。

櫃檯旁邊是他們的小菜，種類很多，感覺都好好吃的樣子。

點了一桌的東西，這樣600出頭，我覺得還蠻便宜的。

豬一十五的招牌必點就是這個刈包，外皮細緻軟綿，很像那種老麵包子的外皮，內餡有酸菜、花生粉、香菜和一大塊的控肉，控肉肥瘦適中，軟嫩不柴，整體搭配起來還蠻好吃的。

四神湯 $75

吃刈包當然少不了來上一碗四神湯，是說他們家四神湯也太大一碗了吧，整個是用碗公裝的，食量不大的可能一個刈包加上這碗湯應該就飽了吧。

湯頭中藥味不會很強烈，伴隨淡淡的米酒香氣，喝起來還蠻溫潤順口的，重點是這裡頭料好豐富啊，有豬肚、小腸、紅棗、枸杞、蓮子、薏仁⋯⋯等，而且多到隨便一撈都是料，用料真的超有誠意。

滷肉飯+炸蛋 $55+20

加點了一份炸蛋，這裡的炸蛋都是全熟的，不是半熟蛋喔，想要拍邪惡蛋黃液流出來的人可能會覺得有點失望。

滷肉飯看起來好厲害，一半滷肉加上一半筍絲配菜將整個白飯都覆蓋住，滷肉是半肥半瘦的，熬煮到糜爛的樣子很有北部滷肉飯的感覺。

攪拌後整個相當濕潤，吃起來非常夠味，我覺得還不錯吃耶，配菜筍絲也很棒，搭配著一起吃還能稍稍解膩。

油蔥拌麵/細麵 $65

基本就有附一個炸蛋，這個MENU上沒有寫出來。

我搭配的是細麵，麵上頭有灑了少許的炸蔥酥和蔥花，連同碗底的醬汁拌勻後整個麵條油油香香的，吃起來非常順口，小小可惜的地方是炸蛋不是半熟蛋，不然再加上蛋黃液，這碗麵的美味度肯定又再往上提升一級。

胡椒豬肚雞麵/寬麵 $140

配料除了豬肚和青菜，居然還有一大隻的雞腿，整個嚇到，也太豪華了。

湯頭顏色和四神湯有87分相似，裡面有加了白胡椒粒，但是其實胡椒味不會很重，也不會嗆，個人覺得味道可以稍微再重一點點。

麵條選了寬麵，他們的寬麵是那種厚版的陽春麵條，麵體很厚實，吃起來很有口感，就是建議店家可以再煮久一點...感覺麵條有點太硬了。

雞腿不是煮到非常軟爛，一咬就骨肉分離的那種，肉質很紮實。

鮮肉大餛飩抄手 $75

餛飩抄手很大顆，肉餡厚實飽滿，紅油醬汁很香但不怎麼辣，喜歡吃辣的可以去醬料區拿辣油來摻。

鯊魚煙 $75

鯊魚煙是北部特色的海產小吃，在台中非常少見，特有的口感和味道深受不少人喜愛，但也有人討厭就是了，一定要沾芥末醬油(醬料區有芥末和醬油)，就像在吃生魚片那樣，這樣才會好吃喔。

麻油粉肝 $45

豬肝熟度剛好，口感鮮嫩還帶有一點點脆度，調味方面也很優秀，麻油味道不會過重，就剛好把豬肝腥味蓋住而已，真的很涮嘴好吃耶，推薦必點。

上一次來霧峰已經是四年前了，這次為了"豬一十五"特地大老遠過來，幸好沒有失望，東西真的蠻好吃的，除了刈包和四神湯必點之外，麵類表現也非常優秀，用餐環境乾乾淨淨的很舒服，店家服務態度也不錯，實在很值得推薦去吃看看喔(雖然霧峰真的很遠)。

地址：台中市霧峰區中正路1066號1樓

電話：(04)2330-5256

營業時間：11:00-22:30

付費方式：現金

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」