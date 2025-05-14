彰化打卡熱點！2025虎山巖金針花盛開 免費入園美照拍到飽

如果春天是柔和的序曲，那麼彰化「虎山巖」的金針花，絕對是初夏最動人的樂章。一株株金黃花朵從土地湧現，鋪成母親節前最溫柔的詩意風景，你怎能不來聽這一場花語低語？





2025年的虎山巖金針花季已於近日盛開，滿山金針隨風搖曳，如金浪翻湧，耀眼而動人，宛如一幅天然的畫作。今年花季預計延續至七月中旬，正是規劃一場與媽媽共享春光的美好旅行好時機。





▲圖片來源：周宗球攝影





台灣西半部必訪！30萬株金針花打造春日金色奇景

虎山巖金針花海已邁入第八年種植歷史，最初僅3萬株起步，如今擴展至30萬株，成就壯觀的金色花海奇景。這片面積約半公頃的花田，每日約有10萬株花朵盛開，光彩奪目。花海沿山勢鋪展，如詩如畫，是攝影愛好者與親子同遊的絕佳選擇。花壇虎山巖也因此從地方賞花秘境，躍升為台灣西半部最具代表性的春季觀光地。





▲圖片來源：周宗球攝影





台東7號金針花品種，早開、長花期，一路綻放至夏天

虎山巖所種植的為「台東7號」金針花，是台灣西部最早綻放的品種，具備「一季兩開」的特性，第一波花期約落在母親節前後，第二波將一路延續至七月中旬。金針花不僅花期長，且每日花開花謝，讓花海景觀常保新鮮樣貌，天天都有不同的風情可賞，彷彿大自然為旅人獻上的一場持續不斷的金黃演出。





▲圖片來源：周宗球攝影





金針花不只好看！賞花免門票、免停車費最佛心

不同於許多收費景點，虎山巖金針花海對外完全免費開放，連停車費也一併免除，讓民眾能輕鬆賞花不傷荷包。主辦單位也貼心設置完善的賞花步道與指引，現場更有志工協助引導與環境維護，讓整體參觀體驗更舒適有序。金針花不僅具有觀賞價值，也富含經濟潛力，被譽為具療癒力量的「母親之花」，更增添此地的文化意義。





▲圖片來源：周宗球攝影





由於金針花季期間賞花人潮眾多，「虎山巖」周邊交通壅塞成為常態。主辦單位特別呼籲民眾遵守交通指引，切勿隨意停車妨礙交通，以體諒辛苦維護現場秩序的志工群。同時也鼓勵大家以步行或共乘方式前往，減少碳足跡，共同為永續賞花盡一份心力。





▲圖片來源：周宗球攝影





【虎山巖金針花】

賞花地點：彰化縣花壇鄉虎山街1號

※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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