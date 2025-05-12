518國際博物館日 「中台世界博物館」連6天免費逛
【旅奇傳媒/編輯部報導】為響應「國際博物館日」，中台世界博物館於05/13~05/18連續六天開放民眾免費入館參觀。今年以「博物策動」為主題，展望博物館作為未來文化教育的力量，呼應國際博物館協會（ICOM）年度主題：「在快速變遷的社會中展望博物館的未來」，共同思考博物館如何適應變遷，並為社會帶來更多可能性。
中台世界博物館將於5月期間推出多項精彩活動，邀請大眾深入探索博物館的多元面貌：
【博物策動－微型展示】
館方邀請學生走進博物館，以六項過往自主學習課程學生感興趣的幾個主題：展件修復、造像比例、傳統服飾文化等，進行深入研究與創新展示，展現年輕世代對文化的詮釋與想像。
・時間：05/13（二）～05/18（日）
・地點：中台世界博物館本館
【木雕分館佛誕故事導覽】
規劃八場導覽，帶領觀眾認識館藏誕生佛像、佛陀八相成道故事，並體驗供花禮佛，親身感受延續千年的佛教藝術與文化。
・時間：05/13（二）~05/18（日）14:00-14:30、05/17（六）~05/18（日）11:00-11:30
・地點：中台世界博物館木雕分館
・報名詳情：https://forms.gle/k96Uut7q4N6MxwX37
・活動免費，需事先報名
【特展專題講座】
本館「德大字在：館藏榜書藝術特展」將於05/18閉展。當日下午特邀逢甲大學李建緯教授，主講「從廟堂到博物館：匾額功能、工藝、展示與文化價值」，帶領觀眾探究匾額的藝術與歷史意涵。
・時間：05/18 (日) 14:00-15:30
・報名詳情：https://forms.gle/9JA7v1vWacyMTdxu7
・活動免費，需事先報名
【大筆一揮：廣場筆書寫活動】
參與博物館廣場揮毫，寫下《德大字在》特展展件的一個字，拍照上傳社群，即可至服務台兌換限量精美小禮物一份。
・時間：05/18 (日) 09:00-16:00
・地點：中台世界博物館本館
【親子共遊展覽推薦】
木雕分館「與覺同行－佛教藝術中的神奇寶貝」特展，結合情境化語音導覽與解謎遊戲，提供親子共遊的寓教於樂體驗。完成學習單還可抽扭蛋，獲得專屬動物夥伴的智慧語錄與神秘小禮物。
・展期：01/31~08/31（每週一休館）
・地點：中台世界博物館木雕分館
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