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518國際博物館日 「中台世界博物館」連6天免費逛

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「中台世界博物館」猶如唐代長安古城，被譽為「台灣佛教博物館的『羅浮宮』」。圖／中台世界博物館提供
「中台世界博物館」猶如唐代長安古城，被譽為「台灣佛教博物館的『羅浮宮』」。圖／中台世界博物館提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】為響應「國際博物館日」，中台世界博物館於05/13~05/18連續六天開放民眾免費入館參觀。今年以「博物策動」為主題，展望博物館作為未來文化教育的力量，呼應國際博物館協會（ICOM）年度主題：「在快速變遷的社會中展望博物館的未來」，共同思考博物館如何適應變遷，並為社會帶來更多可能性。

▲為響應518國際博物館日，中台世界博物館從05/13~05/18，開放免費入館參觀。　圖：中台世界博物館／提供
▲為響應518國際博物館日，中台世界博物館從05/13~05/18，開放免費入館參觀。　圖：中台世界博物館／提供

親子一起解謎，探索佛教藝術中的神奇寶貝，收穫智慧與驚喜。　圖：中台世界博物館／提供
親子一起解謎，探索佛教藝術中的神奇寶貝，收穫智慧與驚喜。　圖：中台世界博物館／提供

中台世界博物館將於5月期間推出多項精彩活動，邀請大眾深入探索博物館的多元面貌：

【博物策動－微型展示】

館方邀請學生走進博物館，以六項過往自主學習課程學生感興趣的幾個主題：展件修復、造像比例、傳統服飾文化等，進行深入研究與創新展示，展現年輕世代對文化的詮釋與想像。

・時間：05/13（二）～05/18（日）

・地點：中台世界博物館本館

▲木雕分館帶大家認識佛陀誕生的故事，並體驗供花禮佛。　圖：中台世界博物館／提供
▲木雕分館帶大家認識佛陀誕生的故事，並體驗供花禮佛。　圖：中台世界博物館／提供

【木雕分館佛誕故事導覽】

規劃八場導覽，帶領觀眾認識館藏誕生佛像、佛陀八相成道故事，並體驗供花禮佛，親身感受延續千年的佛教藝術與文化。

・時間：05/13（二）~05/18（日）14:00-14:30、05/17（六）~05/18（日）11:00-11:30

・地點：中台世界博物館木雕分館

・報名詳情：https://forms.gle/k96Uut7q4N6MxwX37

・活動免費，需事先報名

▲518特展專題講座，帶你深入探討匾額的藝術與文化價值。　圖：中台世界博物館／提供
▲518特展專題講座，帶你深入探討匾額的藝術與文化價值。　圖：中台世界博物館／提供

【特展專題講座】

本館「德大字在：館藏榜書藝術特展」將於05/18閉展。當日下午特邀逢甲大學李建緯教授，主講「從廟堂到博物館：匾額功能、工藝、展示與文化價值」，帶領觀眾探究匾額的藝術與歷史意涵。

・時間：05/18 (日) 14:00-15:30

・報名詳情：https://forms.gle/9JA7v1vWacyMTdxu7

・活動免費，需事先報名

【大筆一揮：廣場筆書寫活動】

參與博物館廣場揮毫，寫下《德大字在》特展展件的一個字，拍照上傳社群，即可至服務台兌換限量精美小禮物一份。

・時間：05/18 (日) 09:00-16:00

・地點：中台世界博物館本館

【親子共遊展覽推薦】

木雕分館「與覺同行－佛教藝術中的神奇寶貝」特展，結合情境化語音導覽與解謎遊戲，提供親子共遊的寓教於樂體驗。完成學習單還可抽扭蛋，獲得專屬動物夥伴的智慧語錄與神秘小禮物。

・展期：01/31~08/31（每週一休館）

・地點：中台世界博物館木雕分館

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