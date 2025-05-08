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大甲限定花季來了！鐵砧山桂花泉步道「4大主題花路」一次走透透

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▲圖片來源：大玩台中-臺中觀光旅遊局粉專
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準備好出發了嗎？大甲鐵砧山「桂花泉登山步道」熱情開季，油桐花雨、粉紅羊蹄甲、香氣桂花輪番上場！跟著花開的節奏，開啟一場浪漫又輕鬆的春日探險吧！


台中大甲鐵砧山風景特定區迎來令人期待的新景點──「桂花泉登山步道」，自去年底完工以來，首次迎接春季花季的盛況。全新開放的步道設計結合自然與人文，串聯起4條主題各異的路線，從白色油桐花、粉紅羊蹄甲，到香氣撲鼻的黃色桂花，處處綻放不同的季節美景，讓遊客仿佛走進一幅流動的花卉畫卷。


▲圖片來源：大玩台中-臺中觀光旅遊局粉專
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4大主題路線，百花繽紛綻放

桂花泉登山步道細分為「澗之道」、「山之道」（含山之稜道、山之桂道）、「園之道」與「林之道」4條路線，每一段都藏有獨特驚喜。「澗之道」沿途點綴著低矮小花，步行間還可欣賞在地詩詞藝術，感受詩意與自然的交融；「山之道」則以盛開的羊蹄甲與桂花為主題，沿途香氣撲鼻，色彩繽紛；「園之道」以庭園式花卉配置為主，最吸睛的是熱烈奔放的桃紅九重葛；「林之道」則是賞油桐花的絕佳選擇，純樸自然的林徑間，油桐花如雪紛飛，步行其間宛如置身仙境。


▲圖片來源：大玩台中-臺中觀光旅遊局粉專
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5月花季登場，開啟春日浪漫旅程

隨著5月的到來，桂花泉登山步道正式進入百花齊放的時節，步道沿線一片繽紛。「林之道」成為最受歡迎的賞花熱點，高人氣的油桐花沿著林梢盛放，輕風拂過，白色花瓣如雨飄落，營造出宛如童話般的浪漫氛圍。不論是家庭出遊、情侶約會，或是攝影愛好者取景，都能在這裡找到最動人的畫面。


▲圖片來源：大玩台中-臺中觀光旅遊局粉專
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▲圖片來源：大玩台中-臺中觀光旅遊局粉專
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親子級難度，悠閒踏青首選

桂花泉登山步道全長僅1.45公里，步行時間約1小時，屬於輕鬆易行的親子級登山步道，非常適合全家大小一同探訪。入口位於大甲鐵砧山風景區妙法寺旁，位置明確易尋，不需專業登山裝備即可輕鬆享受自然。建議遊客預留1至2小時，慢慢漫步於花海之中，邊走邊拍，盡情感受春天的氣息。


▲圖片來源：大玩台中-臺中觀光旅遊局粉專
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除了絢麗花景，桂花泉登山步道更沿途設置了多座導覽設施，介紹鐵砧山地區豐富的歷史、人文、自然生態與地理故事。從古蹟背景到在地植物特色，每一步行走都能獲得新的發現與知識。這條結合文化與自然的登山步道，不僅是一場視覺饗宴，更是一次心靈深度之旅。


▲圖片來源：大玩台中-臺中觀光旅遊局粉專
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【桂花泉登山步道花季】

賞花地點：台中市大甲區開元路94號


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


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