南投清境美食推薦！老英格蘭莊園維吉諾餐廳　品嚐英式經典「三層下午茶」

老英格蘭莊園是清境地區著名的歐式建築民宿，是老闆花了9年的時間才打造完成的華麗精緻民宿，但是房價也不便宜，現在只要花低消350+10%就能進入老英格蘭莊園吃下午茶兼拍照，莊園下午茶更是只要500+10%就能享用英式三層下午茶，記得先訂位。

老英格蘭莊園位置及交通

老英格蘭莊園位於南投縣清境農場台14甲線6.3公里處，對面就是農夫介紹過的清境龍莊日式會館。

自行開車

於國道三號214K霧峰系統接國道六號，於埔里端接台14線往霧社方向；到達霧社後，請記得往台14甲線行駛，約6.3公里即可到達『老英格蘭莊園』

來自東部的貴賓，請行駛省道8線 → 大禹領 → 小風口 → 合歡山莊 → 武嶺 → 昆陽 → 鳶峰 → 翠峰 → 經「清境農場青青草原」、「法國小鎮旅客服務中心」→ 台14甲線6.3公里處左轉，即可到達『老英格蘭莊園』

搭公車

於埔里搭乘南投客運，於老英格蘭站下車即可到達『老英格蘭莊園』

我們二月底去的時候剛好遇到櫻花盛開，雖然天氣不好，拍起來也很好看。

老英格蘭莊園環境

一下車就有服務人員過來確認訂位大名，我們比預定時間提前半小時到，服務人員還是直接帶我們進去，住宿房客和用餐的旅客有不同的入口，非住宿遊客用餐遊客要從黃色大提琴這邊進入。

老英格蘭莊園是清境非常有名的歐式建築物，是老闆花了9年的時間才打造完成的，搭配周圍的美麗山景，就像瞬間來到歐洲。

老英格蘭莊園有開放非住宿的旅客享用下午茶，下午茶限時90分鐘，但是拍照不現時間，可以先享用下午茶，再慢慢拍照。

這是通往餐廳的走道，服務人員在帶位時，會邊介紹環境和設施，像是樓上是住宿區，用餐的客人不能上樓。

男女洗手間在剛進建築物右手邊，裡面設計也非常華麗精美。

老英格蘭莊園下午茶菜單和餐廳環境

下午茶有四種選項，有莊園下午茶、輕食下午茶、酒肆時光、酒肆時光(雙人)，除了輕食下午茶是下午1點才能點選，其餘三種午茶點心11:30就能點餐，我們點了一份莊園下午茶$500+10%和輕食下午茶$350+10%。

我們點了一份莊園下午茶$500+10%和輕食下午茶$350+10%

點完餐就可以先拍照，還有到自助式咖啡機取咖啡，自助式咖啡機有二台，飲料有八種選擇，不喝咖啡的人也有抹茶歐蕾、巧克力牛奶等飲料。

餐廳名字是維吉諾餐廳，裝潢非常華麗氣派，中間還有天窗。

另外還有靠窗的位置，可以看到外面的風景，採光也不錯，寶藍色的桌布搭配精緻的餐具顯得非常優雅。

維吉諾餐廳各處都很好拍，我們因為是第一組客人，所以可以拍到空景。

這邊應該是自助式早餐取餐區，後面就是自助式咖啡機。

老英格蘭莊園下午茶餐點

我們點了一份莊園下午茶$500+10%和輕食下午茶$350+10%

除了自助式咖啡機的飲料，還會上一壺伯爵紅茶，很大一壺，喝完還可以回沖，無糖紅茶香醇好喝，搭配下午茶甜點剛好。

不管是莊園下午茶或是輕食下午茶都有附開胃甜點-楓糖金桔果凍。

上層餅乾，中間巧克力夾心蛋糕，最下面是金桔檸檬口味果凍。

建議一次大口吃下會有多層次口感，酸酸甜甜很開胃。

輕食下午茶有3個點心+1個果凍和飲料，點心有司康和二個甜點。

莊園下午茶就是傳統英式三層下午茶，服務人員建議由下往上吃。

最下層有番茄燉牛肉塔、司康和小蛋糕，點餐時會確認有沒有吃牛肉。

中層是三種不同口味的小蛋糕，都非常精緻。

最上層是笑笑羊造型甜點，旁邊還放了可以吃像青草的裝飾。

笑笑羊切面

吃完下午茶還可以在開放區域繼續拍照。

老英格蘭維吉諾餐廳

地址：546南投縣仁愛鄉壽亭巷20-3號

下午茶時段：AM11:30~PM16:00

電話：049-2802166

文章來源：假日農夫愛趴趴照 FB：假日農夫愛趴趴照

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