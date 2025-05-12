彰化社頭這樣玩！必吃美食+鄰近景點 列入口袋名單準沒錯

朋友們，相信大家都一定聽過彰化社頭，絕大數的朋友也都跟Ann和榜哥一樣都知道這個鄉鎮專門生產襪子，但沒來過彰化社頭走跳的我們，就決定來這走走，除了品嘗小吃美食也要在這附近走跳一下！這天是有品嘗了幾家不錯的小吃美食，但也必須說有很多家沒吃到，像吃社頭味香鍋貼水餃專賣店、福井食堂、繼東米苔目等等，這次就簡單分享我們這一下來到社頭吃喝玩樂的地方囉！

社頭蒜頭麵

來到社頭吃吃喝喝絕對不能錯過人氣爆炸夯的社頭蒜頭麵，有提供免費的停車場，餐點內用外帶都可以！建議內用的朋友，在尖峰時刻用餐，先找到位子再點餐，點餐後拿到的號碼牌一定要記得，店家在送餐的時候會唱名號碼，接著會把餐點送到你的位子上！

社頭蒜頭麵的餐點選擇不算多，但價格都很經濟實惠，主食類的品項大碗也才40元，小菜部分(小份)品項也是40元，基本上百元就可吃飽，真的很不錯！而來到社頭蒜頭麵用餐，店家提供的蒜頭泥完全不怕客人吃，想吃多少就自行添加多少，愛吃辣的朋友，桌上的辣椒醬也千萬不要錯過。

社頭蒜頭麵

營業地址：彰化縣社頭鄉員集路二段568號

營業電話：0933-560-418

營業時間：05:00-13:00(周一二公休)

肉圓輝

在社頭也是人氣爆炸夯的肉圓輝，用餐時間也是需要排隊才能吃得到(外帶啦)！內用的朋友，可直接拿取菜單找到位子後，點好餐點到櫃台結帳即可！

這天我們點選了一份肉圓（小）、一份炒麵、一碗豆腐湯，肉圓的口感皮挺Q，內餡挺紮實有味道，只是這天用餐的肉圓有一顆的外皮有焦臭味；炒麵的話，則是調味有點點淡，但麵體的口感還算不錯！

肉圓輝

營業地址：彰化縣社頭鄉社斗路一段207號

營業電話：04-872-1459

營業時間：06:00-15:45(周六公休)

楊筒仔米糕

吃完肉圓輝當然不能錯過隔壁這間人氣也是爆炸好的楊筒仔米糕！太晚來買還會買不到他們家的筒仔米糕！楊筒仔米糕的餐點選擇挺多，除了必點的筒仔米糕，還有麵類、粄條、湯品等，內用外帶都可，但大多數的人都是選擇外帶，我們就外帶了筒仔米糕回車上吃，蔬果姊妹都吃得津津有味喔！

楊筒仔米糕

營業地址：彰化縣社頭鄉社斗路一段211號

營業電話：04-872-5169

營業時間：06:00-13:00

社頭傳統手工水煎包

下午時段若還在社頭吃吃喝喝的朋友，真心推薦一定要來買這間鄰近在社頭市場旁的社頭傳統手工水煎包，除了每天都有的水煎包（固定口味），偶爾也會有限定口味-肉包！

真心喜歡他們家的水煎包，外皮煎到酥酥脆脆，內餡也不馬虎，有韭菜、高麗菜、冬粉、蘿蔔絲等等，熱熱吃爆炸好吃，但最算冷了也很好吃喔！至於肉包，Ann和榜哥則是覺得沒有太大的驚豔感！

社頭傳統手工水煎包

營業地址：彰化縣社頭鄉社斗路一段86號

營業電話：0919-881842

營業時間：13:00-18:30

鼎煎蚵

位在社斗路一段的鼎煎蚵，是一間從夜市進駐店面經營的小吃店，在2024年時進行品牌優化，正式更名為「鼎煎蚵」，餐點的選擇很多元，內用外帶皆可以，在用餐時段前來，沒有花時間等候可是吃不到！

這天本想內用，但人潮真的爆滿且內用的位置不多，於是選擇外帶點了大份的綜合煎、蚵仔肉燥飯、綜合羹回車上享用，真必須說他們用料真的很實在，挺推薦他們家的蚵仔肉燥飯，蚵仔給的不馬虎也挺鮮美。下次有機會可要來嘗試看看他們家的”鼎煎蓋麵”，這可是外面吃不太到的蚵仔煎加炒麵。

鼎煎蚵

營業地址：彰化縣社頭鄉社斗路一段175號

營業電話：04-873-1123

營業時間：平日11:00-14:00 16:30-21:00

假日11:00-21:00

蕭臭豆腐

這家位在鼎煎蚵正對面的臭豆腐，算是在地人推薦我們要來品嘗的臭豆腐，他很推薦泰式醬臭豆腐，於是我們點了一份傳統臭豆腐、一份泰式醬臭豆腐以及湯品！

泰式醬臭豆腐的擺盤超不馬虎，炸的特別的酥；而傳統臭豆腐炸得真的是外酥內嫩，湯品的部分則是挺清淡，沒有過多的調味！

樂活襪之鄉博物館

彰化縣社頭鄉可說是台灣的織襪故鄉，全台約70%的襪子都是在來自於彰化社頭，而樂活襪之鄉博物館是全台第一座織襪博物館(觀光工廠)，免門票參觀，廠區參觀動線主要分為一、二樓，一樓為商品販售區、DIY體驗區，二樓為導覽簡介區！但這邊只需短暫停留一下下即可，除了你有需求買商品，要不然單純走逛這裡會覺得這挺無趣喔！

樂活襪之鄉博物館

營業地址：彰化縣社頭鄉社石路559號

營業電話：04-872-0522

營業時間：09:00-17:30

台灣手套博物館

位在彰化社頭的台灣手套博物館，入館免門票，一入門就能直接欣賞到全世界最大的手套，玩拍打卡超吸睛！館內隨處都可看到可愛的手套公仔，除了能吸收不少有關手套的知識，也還能在館內體驗不少親子互動遊戲；而走到三樓，也可以欣賞高鐵在軌道上奔馳的瞬間！假日來到台灣手套博物館遊玩，真的是個親子遊玩的好去處！

台灣手套博物館

營業地址：彰化縣社頭鄉織襪一路8號

營業電話：04-873-6168

營業時間：平日10:00-17:00 假日09:00-17:30(周一休館)

雲河星空景觀餐廳

位在彰化員林但鄰近於彰化社頭的雲河星空景觀餐廳，雖需要支付門票才可入園，但部分門票可折抵餐廳用餐消費且園區佔地十分寬廣，視野也是十分的遼闊，是個約會美拍的好去處。來到雲河星空景觀餐廳必拍點可是有高空鞦韆、飄浮咖啡廳、景觀玻璃橋、雲河星空教堂等，絕對會讓你拍得開心又滿足，另外也設有小朋友最愛的遊戲區。CP值爆高的雲河星空景觀餐廳，可是遊玩彰化一定要列入口袋名單的行程喔！

雲河星空景觀餐廳

營業地址：彰化縣員林市山腳路一段坡姜巷463號

營業電話：04-839-2927

營業時間：平日14:00-22:00 假日10:00-23:00(周二休)

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

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