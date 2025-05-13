台中新開幕！27樓高絕美景觀咖啡廳，不限時、無服務費，咖啡只要銅板價

風淾咖啡是最近台中新開幕的高樓景觀咖啡館，隱身在台中商辦大樓的27樓，以咖啡飲品為主，還有手作甜點，咖啡最低只要80元起，不限時也無服務費，坐窗邊還可以欣賞高空美景，不管是白天還是夜晚都讓人沉醉其中。

風淾咖啡位置

風淾咖啡位在台中西區台灣大道環宇實業大樓的27樓，走進大樓後搭乘左邊電梯就可抵達27樓。

風淾咖啡環境

風淾咖啡的前身原本是咖啡任務，空間原是辦公室的共享空間，空間還蠻寬敞的，有著美美的自然採光，座位數也不少。

座椅是舒服的沙發座椅，坐起來很舒服，裝潢也蠻有質感的。

糖糖最喜歡靠窗邊的高腳座椅區，可以在這裡邊喝咖啡邊欣賞美麗的高空景觀。

糖糖這天是平日下午來的，選了窗邊的座位區，天氣不錯還可以欣賞到高空美景，感覺晚上來也蠻美的。

風淾咖啡菜單

風淾咖啡的飲品除了咖啡，還有茶品、氣泡及拿鐵系列，這裡也有手作甜點，現在加入會員還享買一送一的優惠活動。

新鮮草莓塔 180元

甜點糖糖選了冬季限定的草莓塔，除了紅色草莓外，裡頭還有白色草莓，以杏仁塔為基底，中間搭配卡士達醬，再加上新鮮草莓及藍莓，塔皮沒有糖糖想像中的酥脆有點可惜，草莓吃起來酸酸甜甜的，整體吃起來不會太甜膩。

焦糖拿鐵 100元

這麼大杯的焦糖拿鐵只要100元！咖啡香醇，帶有焦糖的香甜，層次相當豐富。

拿鐵 95元

另一杯糖糖點了熱拿鐵是中杯的size，特別選用ICT金獎的咖啡豆，拿鐵喝起來很順口，不帶苦澀味，一杯只要銅板價，加上加入會員贈送的買一送一券超划算。

有著高空美景可以欣賞，咖啡CP值也很高，不限時也沒有收服務費超加分，想要來個愜意的午茶時光，這間風淾咖啡是個不錯的選擇唷。

地址：台中市西區臺灣大道二段285號27樓

時間：09:00~17:00

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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