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台中特色湯包推薦！ 高CP值「楷將湯包」除了招牌鮮肉湯包，還有塔香湯包、泡菜湯包

糖糖's 享食生活／ 文、圖／糖糖

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台中特色湯包推薦！這天來到台中太平覓食，意外發現了這間楷將湯包，身為湯包控的糖糖當然不能錯過啦！本以為楷將湯包只是間單純手工湯包專賣店，沒想到口味除了招牌鮮肉湯包，竟然還有泡菜湯包跟塔香湯包的口味。

楷將湯包位置

楷將湯包位在台中太平宜昌路上，距離新光黃昏市場、馬卡龍公園不遠，看到外觀掛著紅色布條寫著在此為您服務，以為是才新開幕久的店，後來才發現其實這間楷將湯包已經開一陣子了，老闆說她其實已經開業近30年，只是之前搬過幾次家。

楷將湯包的湯包都是手工包製，現點現蒸，請大家耐心等候。

楷將湯包環境

楷將湯包用餐空間還蠻寬敞的，環境也很乾淨，燈光再量一點會更好。

楷將湯包菜單

楷將湯包賣的品項還蠻多的，除了湯包類，還有日式鍋燒麵、麵食類及飯類。

塔香湯包 120元

第一次看到湯包有九層塔口味，一份有七顆，每顆湯包上頭都有用九層塔點綴，嚴選新鮮九層塔，以小蘇打粉浸泡洗淨，再加入鮮美肉餡中，外皮香Q，肉餡鮮美多汁，多了九層塔的香氣層次更加豐富，不必佐料就很好吃。

鮮肉湯包 95元

另一份糖糖點了招牌鮮肉湯包，一份也是七顆，湯包夾起來沉甸甸的，外皮依舊Q彈，肉餡飽滿鮮甜，不過兩種口味相比糖糖更愛剛剛的塔香湯包。

香菇赤肉羹湯 50元

除了湯包糖糖還點了一碗香菇赤肉羹湯，一碗50元，裡頭的料可是非常澎派，除了肉羹，還有蘿蔔、白菜、蛋花及青菜，肉羹吃起來超紮實，吃完這碗超級飽

喜歡吃湯包的朋友，可以來試試這間位在台中太平的楷將湯包，除了招牌鮮肉湯包，還有塔香湯包及泡菜湯包，肉羹糖糖也很推，料超級多，CP值很高呢

楷將Q皮湯包

電話：0930-243799

地址：台中市太平區宜昌路358號

時間：14:30~21:30；週三店休

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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