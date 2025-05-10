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台中放鬆好去處！ 渡假風格泳池俱樂部超舒適 水療SPA、城市湯泉、最新3D體態分析 還有氣壓按摩放鬆沒煩惱

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
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每天忙著工作、趕通勤、處理生活瑣事，偶爾是不是也想讓自己喘口氣？但說實話，真的能讓人從壓力中抽離的，不一定是大老遠的旅行，有時只需要一個舒服又全方位的空間，就能重啟身心。而今天RG小編想大力推薦的地方，就是台中西區的「水舞生活會館」。這不是傳統印象中的健身房，而是一個讓人不自覺放慢節奏、認真生活的多功能「渡假式」運動空間，接著就讓小編帶你們一起認識水舞生活會館吧。

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水舞生活會館

城市裡也能享受日光的室內溫水游泳池

第一次踏進水舞，真的有種「這裡竟然在市中心？」的驚喜感。日光泳池區的設計讓人一眼就放鬆下來，圓弧形屋頂設計結合奈米薄膜，不但能引進自然光線，還能有效阻擋紫外線和熱能，讓你在陽光灑落的泳池中運動，也不會擔心曬黑或悶熱，享受完全不輸戶外的採光與視野。

泳池有溫水和常溫兩種，設計符合國際標準，八條水道水深分為60、120和150公分，從不會游泳的新手、學齡兒童，到習慣長泳的大人都可以安心使用。更棒的是這裡還有多種游泳課程選擇，不論是兒童長訓、團體班或是一對一的專屬教練課程，都能幫助你更輕鬆親水。

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游泳完不急著走：水療SPA的按摩水柱，把您的疲憊全沖走

身體在水中活動後最需要的就是徹底放鬆。這裡的水療SPA按摩池不只是附加設施，而是真正用心打造的舒壓空間。池內設置了不同強度與角度的水柱，針對肩頸、背部、腰部到腳底設有多段式穴位按摩點。水壓夠力卻不會刺痛，能溫和但有效地舒緩每一寸緊繃的肌肉，對我這種長時間用電腦的肩頸痠痛族來說，效果超有感。

特別推薦「氣泡按摩床」區，那是一種浮在水中但又被包覆按摩的神奇體驗。不只是運動後的放鬆，有時候小編甚至是專程來按摩池放空，邊泡邊思考人生（或什麼都不想），整個人會被柔和的水聲和微溫水感包圍，那種放鬆程度真的不是文字能形容。

一池溫泉的療癒力：谷關原湯溫泉藏在城市裡

再忙碌的生活，也該保留一點「溫泉時光」給自己。水舞生活會館的泡湯區居然使用的是「來自谷關的原湯」，這點真的讓人很驚訝。不需要特地開車上山，竟然在市區就能泡到純天然溫泉，讓小編身心都得到了療癒和放鬆。

尤其冬天時泡起來特別有感，熱呼呼的泉水能把整天累積的壓力慢慢帶走，就像自己重新充電一樣。即使沒時間做大量運動，光是來這邊泡個湯、讓身體和腦袋靜下來，也會覺得今天過得很有質感。

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熱愛陸地訓練？瑜珈與TRX課程空間超棒

不想游泳也沒關係，館內的瑜珈教室設備也很到位。教室空間很大，落地窗能看到外頭的自然景色，早晨或黃昏來這裡練習時，會有一種時間變慢、生活變柔軟的感覺。

除了多種瑜珈，這裡也有TRX懸吊訓練、有氧課等陸上課程。課程設計針對不同程度的學員，從零基礎到進階挑戰都有專業老師帶領，氛圍很親切不壓力。讓小編最有感的是，在這裡運動不是為了減重或體態，而是為了讓自己身心更平衡、更有力。

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健身房設備齊全，連體態分析都幫你做到

對習慣做重量訓練或有長期健身計畫的人來說，水舞的健身區域也很值得一提。心肺區、重量訓練區、自由訓練區的器材種類都相當完整，不會有搶設備的壓力，空間寬敞、環境明亮。

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而最特別的，是提供「3D立體AI體態檢測」服務。這不是單純的量體重或身高，而是會幫你掃描身體各部位的骨骼結構、肌肉張力動作分析，並由專業健身教練分析，幫你量身打造最適合的訓練內容。也有「氣壓按摩床」等輔助放鬆設備，可以在訓練前後使用，讓你在舒適的循環中從頸部到腳舒壓放鬆。

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水舞生活會館

地址：台中市西區大業路45號

電話：04-3600-7878

官網搜尋：水舞生活會館

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