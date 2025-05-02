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母親節蛋糕今年選這款贏麻了！人氣日料「超浮誇壽司蛋糕」 13種海味生魚片任選8拼 每一款都驚豔得捨不得吃

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝小鮨事日本料理臉書、IG@hanyu_912授權
圖／翻攝小鮨事日本料理臉書、IG@hanyu_912授權

母親節限定「超浮誇壽司蛋糕」。圖／AI生成 (IG@hanyu_912授權圖素)
母親節限定「超浮誇壽司蛋糕」。圖／AI生成 (IG@hanyu_912授權圖素)

今年母親節不想再來一成不變的甜蛋糕嗎？台中人氣店家「小鮨事日式料理」推出創意滿分的「生魚片壽司蛋糕」，一舉顛覆傳統甜點印象，讓媽媽在節日裡大吃鮭魚也能好驚喜！這款壽司蛋糕可任選八款不同口味三角壽司自由組裝，搭配超新鮮食材與霸氣擺盤，整個蛋糕宛如海味藝術品，不只視覺震撼，更是味蕾饗宴！

圖／翻攝小鮨事日本料理臉書
圖／翻攝小鮨事日本料理臉書

「小鮨事日式料理」位於台中市中區台灣大道一段320號，就在第二市場斜對面，鄰近台中火車站、台中公園與中華路夜市，交通非常方便。不少在地人與觀光客都會專程來朝聖這家隱藏版日料店，店內餐點不僅美味、價格實在，還時常推出創意新作，每次來都有驚喜。

圖／IG@hanyu_912授權
圖／IG@hanyu_912授權

最新推出的母親節「八綵壽司蛋糕」共有13種口味可供自選、可重複口味，價格從99元到350元不等，用心給料超實在，每款造型都浮誇到不行！鮭魚大片鋪好鋪滿，視覺效果滿分，吃進嘴裡更是滿滿Q彈鮮甜。網友大讚：「媽媽看到開心到不行，完全不用沾手，直接拿起來就能吃，超方便又超有面子！」將成為今年母親節最夯打卡美食之一。

圖／IG@hanyu_912授權
圖／IG@hanyu_912授權

提醒想預訂壽司蛋糕的朋友們，記得至少提前三天預約喔，如果自由選配拿不定主意，也可參考店家用心安排的兩款豪華特裝組合，第一組合吃得到北海道干貝和大草蝦，價格2049元；第二組合嚐得到磯煮鮑魚和北海道鮭魚卵，價格是2330元。這個母親節就選不一樣的，用一顆顆精緻又浮誇的壽司，拼出專屬媽媽的驚喜蛋糕吧！

圖／翻攝小鮨事日本料理臉書
圖／翻攝小鮨事日本料理臉書

小鮨事日式料理店｜第二市場旁

地址：台中市中區臺灣大道一段320號

電話：04-22250589

營業：11:30-14:30/16:30-20:30

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壽司 蛋糕

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