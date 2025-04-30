花期倒數！台中外埔梵谷黑心向日葵花海　免費入園超好拍

走進花田，彷彿踏入梵谷的畫布之中——這不是巴黎，而是台中外埔！今年春季「海芋田」變裝登場，千株「梵谷黑心」向日葵傲然盛開，濃烈筆觸般的花海等你來拍，一秒踏進夢幻藝境！









每年春天吸引大批遊客的「外埔海芋田」景點今年大轉變，除了維持經典的金黃海芋風采，更特別換上「梵谷黑心」向日葵，全新風貌讓人眼睛為之一亮。這些花朵不僅高大碩美，色彩鮮明，黑色花心與金黃色花瓣強烈對比，在陽光下閃閃動人，走進花田間彷彿進入一幅活生生的梵谷畫作。





▲圖片來源：何霖源攝影





海芋與向日葵交織，打造黃金雙花景

雖然向日葵成了今年的主角，但園區部分區域仍保留了部分黃色海芋與劍蘭，使整個花田彷彿被撒上了金色顏料。滿地金黃的海芋與昂首挺立的向日葵交錯盛開，視覺層次豐富，拍照時更能創造不同構圖的驚喜，讓每位來訪的遊客都能拍下獨一無二的春日花景。





▲圖片來源：何霖源攝影





▲圖片來源：何霖源攝影





浪漫造景加持，打卡拍照一次滿足

園區除了自然花景，今年也加入不少拍照新亮點。田中央設置了一顆可愛的「月亮」造景，搭配紫藤點綴的圓形座椅，不論白天或黃昏都能拍出夢幻氛圍。搭配高聳向日葵作背景，無論情侶、親子、朋友出遊，都能拍下充滿春日浪漫的合影。





▲圖片來源：何霖源攝影





▲圖片來源：何霖源攝影





▲圖片來源：何霖源攝影





此景點位於台中市外埔區水頭二路與水頭一路交叉口附近，導航搜尋「外埔海芋田」即可抵達。花田目前已全面盛開，預估觀賞期僅剩一週，想捕捉這片向日葵花海的朋友可得把握機會！園區每日開放時間為早上8點半至下午5點半，入園免費、停車費50元，適合週末出遊、春日踏青、全家賞花的理想去處。





▲圖片來源：何霖源攝影





【外埔海芋田－「梵谷黑心」向日葵花海】

賞花地點：台中市外埔區水頭二路（可直接導航「外埔黃金海芋田」）

收費方式：免費入園，停車費$50





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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