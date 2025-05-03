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傳承50年不敗組合！ 台中外埔「阿嬤的豬血湯」美食推薦 豬血湯吃到滿滿豬內臟 炒麵一配根本天堂組合

阿東的東食西遊 Vida Cómoda／ 文、圖／阿東

udn走跳美食／阿東的東食西遊 Vida Cómoda

之前到台中外埔玩耍，在地親戚推薦一間很厲害的炒麵、豬血湯，就愛這種古早味的阿東當然不能錯過，趕在打烊前終於來吃啦！

這間阿嬤豬血湯可是在地傳承50多年的老字號，炒麵配上辣椒醬鹹香夠味，還有超濃郁的綜合肉湯，一口麵、一口湯根本停不下來。

雖然接近關門時間，但門口還是停滿了用餐人潮的車輛，店內依舊高朋滿座，老闆煮麵、切小菜、端菜的手沒停下來。

店內主食只有炒麵、滷肉飯兩樣，但湯頭倒是種類繁多，豬血湯、豬肚、大腸頭、粉腸、綜合湯等應有盡有，喜歡吃豬內臟的朋友應該會超級高興。

如果跟阿東一樣選擇困難，直接綜合湯點下去就對了！另外小菜種類也不少，筍乾、油豆腐、豬舌、粉腸等，既可煮湯又可以當成小菜，真的很聰明耶。

上菜速度很快，才剛送完單馬上就上桌啦，炒麵、滷肉飯各點一份，配上綜合湯，想吃的品項一次全點齊。

其實阿東不太愛吃普通的炒麵，尤其是油麵那種麵條，但阿嬤的豬血湯所使用的炒麵麵條，口感偏向生麵條，有點嚼勁Ｑ度的那種，搭配豆芽菜增添爽脆口感。

麵條醬色偏深，非常鹹香夠味，搭配辣醬（不是東泉）更加好吃，真的讓人一口接一口停不下來。

相較於炒麵令人驚豔，滷肉飯阿東倒是覺得還好，但阿東很喜歡切丁的魯肉塊，入口即化又綿密，搭配肉鬆、豆枝一起吃超下飯。

本來想說綜合湯60元有點小貴，但看了裡面的料之後完全不這麼想！！肉湯熬的湯底就是香，搭配韭菜的香氣，放入豬血、隔間肉、大腸、粉腸等，好吃到不行。

內臟處理十分乾淨，吃起來完全沒有腥味，搭配熱熱辣辣的湯頭一起喝超夠味～～無論麵條或是豬血湯都在水準之上，吃一次立刻愛上，馬上跟朋友說下次絕對還要再來吃！！

阿嬤的豬血湯

地址：台中市后里區民生路149-3號

電話：04 2556 3585

營業時間：早上6點半至下午1點半，周二公休

文章來源：阿東的東食西遊 Vida Cómoda FB：歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda

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