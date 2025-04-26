賞花正是時候！台中海線大甲鐵砧山新景點「桂花泉登山步道」登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】台中海線的大甲鐵砧山風景特定區新景點「桂花泉登山步道」登場！臺中市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）表示，桂花泉登山步道5月將進入百花齊放的春季饗宴，其中「林之道」沿途更有高人氣的油桐花綻放，歡迎到鐵砧山桂花泉登山步道散步賞花，享受愜意的花之饗宴。

林之道已有部分油桐花綻放飄落。 圖：臺中市政府觀光旅遊局 ／提供

觀旅局長陳美秀表示，大甲鐵砧山去年底全新完工的桂花泉登山步道迎來第一場花季；有油桐花圍繞於林梢、羊蹄甲樹的粉色花朵遍布林間、充滿香氣的黃色桂花、艷麗的桃紅色九重葛，低頭亦可見布滿黃色小花的台灣特有種台灣蒲公英，美不勝收！

▲山之道多株羊蹄甲正綻放中。 圖：臺中市政府觀光旅遊局 ／提供

觀旅局表示，桂花泉登山步道分為澗之道、山之道（山之稜道、山之桂道）、園之道、林之道，共四段路線。澗之道沿途可見路旁小花綻放，亦可觀賞在地詩詞作品；山之道主要可見羊蹄甲及桂花綻放，走起來嗅覺感官特別舒適；園之道以庭園方式配置周邊花卉，其中最豔麗的便是桃紅色九重葛；林之道則為賞油桐花最佳路線，步道原始自然、步行舒適。

另外，桂花泉步道沿途亦有許多導覽設施，介紹鐵砧山各種歷史、人文、自然、地理、生態特色等資訊，歡迎旅客來趟知性之旅。

▲林之道遍布油桐花已含苞待放。 圖：臺中市政府觀光旅遊局 ／提供

風管所表示，桂花泉登山步道入口處位置極易搜尋，位於距大甲鐵砧山風景區入口不遠的妙法寺旁，步道難度屬親子級登山步道，全長1.45公里，步行約1小時可走完全程，若要前往建議預留1~2小時探訪時間，便能悠閒賞花拍照。

▲台灣蒲公英現正於澗之道野草地綻放。 圖：臺中市政府觀光旅遊局 ／提供

風管所補充，前往桂花泉登山步道的方式，除了開車前往，也可搭乘公車，民眾可於高鐵台中站搭乘「公車93」至「鐵砧山站」下車，或於大甲車站（中山路）搭乘「公車813副、181、659、661右環、662、668」至「鐵砧山站」下車。今年5月，一起來大甲鐵砧山「桂花泉登山步道」賞花吧！

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