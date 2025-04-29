別再只逛鹿港老街了！3 個在地人激推的鹿港景點、鹿港美食

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聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖/ReadyGo
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說到「鹿港」，大家第一個想到的可能就是老街、天后宮，但其實這個充滿歷史的小鎮，還有很多隱藏版景點與特色美食等你發掘。這次RG特派員特地安排了一天的鹿港輕旅行，除了漫步老街，還造訪了台灣玻璃館、超好買的小三美日批發倉庫，最後再用一塊麵茶流沙蛋糕完美收尾！如果你正計畫鹿港一日遊，這篇請務必收藏！

鹿港景點 #1 台灣玻璃館

免費參觀、超好拍，還有全台唯一玻璃媽祖廟！

第一站來到超熱門的【台灣玻璃館】，這裡不僅免門票、免停車費，還是親子旅遊與夏日避暑的好選擇。館內有多樣的玻璃藝術展區，從大型裝置到迷你工藝品，每一件作品都令人讚嘆。尤其是鏡子迷宮與透明地板設計，不小心還會「撞玻璃」，超有趣又好拍！最驚喜的是，旁邊還有一座用玻璃打造的媽祖廟，晶瑩剔透中透著莊嚴，真的很難得一見。推薦平日來比較不擁擠，可以慢慢欣賞與拍照，拍出你的專屬鹿港大片。

圖/ReadyGo
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如下圖，進入閃耀絢麗的黃金隧道需另購門票150元，現場還會附贈一份別緻精美的小禮物，讓參觀體驗更加豐富有趣。

圖/ReadyGo
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台灣玻璃館

地址：彰化縣鹿港鎮鹿工南四路30號

電話：04 781 1299

營業時間：

週一～二、五：08:00–18:00

週三、四：08:00–17:00

週六：08:00–18:30

週日：08:00–18:30

鹿港景點 #2 小三美日批發倉庫

商品超過一萬二千項，補貨＋療癒一次滿足！

逛完文化景點後，來點「現實」的快樂！這間【小三美日批發倉庫】簡直就是鹿港版好市多，從保養品、化妝品、零食、生活雜貨到保健食品，通通應有盡有。裡面像迷宮一樣，每一區都讓人狂掃貨，一不小心零食就買了一大袋，根本不能帶女友來，會大爆買（小編親眼看到有女孩掃貨超過千元）。

圖/ReadyGo
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場地超大，外頭還有不少攤販擺攤，也算是另類的鹿港購物景點。不過提醒一下，停車場地鋪設較粗糙，開車族請小心輪胎！

小三美日批發倉庫

地址：彰化縣鹿港鎮埔崙里海浴路392號

營業時間：每日 10:00–18:00

鹿港景點 #3 稻香緣

麵茶流沙蛋糕滑順綿密，每一口都是傳統與創新的結合

最後一站來點甜的收尾～這家【稻香緣】是鹿港在地超人氣的烘焙品牌，主打結合地方特色與創意甜點。其中小編最愛的就是「麵茶流沙蛋糕」，蛋糕一打開就有濃郁奶香，柔軟的蛋糕體裡夾著滑順流沙，尾韻還帶著淡淡麵茶香氣，真的很特別也很好吃！

圖/ReadyGo
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店內還有黃金芋泥捲、比利時巧克力櫻桃捲等熱銷口味，包裝精美也很適合當伴手禮送人。喜歡甜食或想帶點鹿港味回家的話，這裡真的不能錯過！

稻香緣

地址：彰化縣鹿港鎮復興路487號

電話：04 776 6801

營業時間：每日 09:30–18:30

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