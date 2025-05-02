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超人氣CP值排隊店！ 逢甲「老陳海南雞飯」打拋豬飯、海南雞飯好吃大份量，百元出頭還有雞湯喝到飽

商妮吃喝遊樂　／ 文、圖／商妮吃喝遊樂　

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逢甲美食/逢甲海南雞飯推這家~超人氣排隊店老陳海南雞飯逢甲店好吃大份量只要百元出頭，免服務費還有雞湯喝到飽CP值超高！！逢甲美食又多了一家生力軍，相較於老陳海南雞飯博館店人潮滿滿，這一家比較不用等，很快就排到囉～

老陳海南雞飯逢甲店在哪裡？

老陳海南雞飯逢甲店今年初才開幕，是台中第4家分店，位在逢甲夜市週邊西安街上，靠近烈美街口地點很好找。附近福星路上有收費停車場，停好車走路過來只要幾分鐘。

看到點餐櫃檯旁邊有霜淇淋熱賣中，難道老陳也有賣霜淇淋嗎？原來這裡的前身是全家便利商店，現在便利商店搬到斜對面去了。

老陳海南雞飯 菜單

老陳海南雞飯菜單只有海南雞飯、打拋豬飯、綜合飯三種選項，價位通通百元出頭，免服務費內用還有雞高湯喝到飽。

老陳海南雞飯 環境

店門口就是點餐櫃台，老陳海南雞飯沒有紙本菜單，不論內用或外帶都是要排隊，直接看上方價目表點餐。

老陳海南雞飯內用空間乾乾淨淨，大面落地窗採光不錯，整個光線明亮。

餐具、醬料以及雞高湯通通在這裡自助取用。檯面有隨時在整理，還蠻乾淨的。

旁邊飲料有泰式奶茶及紅茶。內用飲品結完帳再自取；外帶則是店員會幫忙拿。

老陳海南雞飯好吃嗎？我們點了招牌海南雞飯以及綜合飯這樣一份百元出頭，價位真的不貴。

沾醬佐料有酸辣醬、蔥薑醬以及醬油膏和辣椒，我覺得酸辣醬非常好吃，我個人最愛。

雞高湯不會油膩，味道鹹香回甘蠻好喝的，喝不夠可以無限自取喝到飽，超棒的。

海南雞飯 附荷包蛋、蔬菜、雞高湯 130元

一份簡餐130元真的蠻超值的，比外面的便當店還要划算。

這裡的海南雞肉顏色不是黃色，而是偏白色，跟想像中不太一樣。

雞肉口感非常軟嫩，而且份量不少，單吃就很好吃，沾酸辣醬滋味更棒!

配菜有兩樣蔬菜，不知道會不會變換?今天來吃有高麗菜和青江菜，口味不會油膩也不會軟爛，我喜歡。

綜合飯 140元

綜合飯就是主食海南雞與打拋豬各一半，同時吃到兩種，這個也是最多人點的人氣招牌。

海南雞肉部位都是軟嫩的雞腿肉，香甜好吃。

打拋豬肉帶點咬勁，酸酸甜甜越咬越香，搭配荷包蛋以及Q彈米飯一起吃很對味。

老陳海南雞飯 評論

老陳海南雞飯打拋豬飯真的很好吃，我們後來又去吃過幾次，每一次都喜歡。(如果蔬菜可以變換不同菜色就更加分～)

海南雞肉質軟嫩、香甜多汁，打拋豬不會死鹹，鹹香帶點微酸的滋味真的很下飯！

一份只要百元出頭，還有雞湯喝到飽CP值很高，之前在科博館排很久，現在在逢甲就能吃到真是太棒了～趕快跟大家分享。

老陳海南雞飯

地址： 台中市西屯區西安街91號

電話：04 2452-1250

營業時間：11:00~13:45、17:00~19:30

文章來源：商尼吃喝玩樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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