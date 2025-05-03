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壽司15元起、味噌湯20元！ 台中逢甲巷弄「長谷川壽司」高CP值銅版價美食「小招牌」必點

商妮吃喝遊樂　／ 文、圖／商妮吃喝遊樂

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台中西屯區好吃又平價的壽司店除了阿裕壽司之外，這家長谷川壽司也是我們的私房名單一吃好多年。壽司都是現點現做品質不錯，重點是價位平實，壽司15元起味噌湯20元，我們最常點小招牌一次可以吃到8種美味， 搭配味增湯一套200元CP值蠻高的，Google評論4.2星我們也喜歡。

長谷川壽司地點交通

長谷川壽司位在西屯區西屯路靠近河南路附近，就在加油站旁邊診所的巷子裡。位在巷子裡平時不太會發現到它，在地人或是老饕才會知道這家平價壽司店。

長谷川壽司菜單價目表

長谷川壽司菜單品項以手做壽司為主，價位不貴單點15元起。最多人點的就是大招牌壽司及小招牌壽司，一份就能吃到各種人氣壽司。

(備註：菜單內容及價格有可能變動，請依現場公告為準，補上我們最近一次拍的新菜單)

除了固定的口味之外，小黑板也會寫上新鮮進貨的隱藏版壽司，價位比居酒屋、日本料理店還要便宜。

長谷川壽司環境

座位不多假日經常客滿，可以事先訂位。

外帶也可以直接在店門口點餐。

這裡有公告每週四公休，還有店內使用的壽司米是大橋越光米。

長谷川好吃嗎？

長谷川我們家很喜歡吃，一吃就是好幾年。從以前到現在的必點餐點，就是小招牌加味噌湯、還有蒸蛋。

小招牌 180元

小招牌有8種口味，握壽司、捲壽司、豆皮壽司、軍艦通通有，有選擇困難的朋友點這個就對了。

鮭魚握壽司 最好吃，大顆飽滿又香又甜，我個人最愛。鮭魚握壽司是小招牌壽司的第一名，油脂香氣十足，軟嫩極了！

旗魚握壽司

這份小招牌我個人最愛旗魚和鮭魚兩款握壽司，新鮮好吃!以平價壽司來說，這樣的水準很可以。

大蝦握壽司

這個蝦握壽司跟迴轉壽司的品質差不多，不過底下的醋飯比迴轉壽司份量多很多，感覺比較優。

干貝唇軍艦

一整顆軍艦塞滿滿，用料蠻紮實的，口感Q脆鹹鹹甜甜的滋味，好吃！

蝦卵軍艦

這顆也是塞滿滿，長谷川的軍艦用料一直以來都是不熟軟，很超值。

鮪魚沙拉軍艦

鮪魚沙拉一樣是滿爆，還有加一些玉米粒，甜甜的滋味我們很喜歡。

海苔捲

算是比較基本款的壽司捲，中間有包了玉子燒跟蝦卵，米粒Q彈越咬越甜。

豆皮壽司

豆皮味道比較甜一些，不過捲壽司跟豆皮壽司我比較喜歡<圓味壽司>， 尤其是東海那家圓味壽司。

味噌湯 20元

一碗裡頭有好多板豆腐跟海帶芽，湯頭香濃好喝，20元的價格很超值。

長谷川生意很好內用沒位子時，我們也常外帶，可以提前電話點餐，再到現場取餐，節省時間。

我們點小招牌加味噌湯，外帶盒的包裝乾乾淨淨，看起來跟內用差不多，份量紮實。

回到家打開來跟內用一樣，品質不錯。

附上圓味壽司的捲壽司跟豆皮壽司照片，歡迎參考一下<東海美食圓味壽司食記>。

長谷川 壽司 評論

長谷川壽司價位不貴，小招牌 8種口味都不錯，不過外帶回家軍艦壽司的海苔都已經軟掉有點可惜，還是內用現場吃比較好吃。整體來說每一貫壽司份量都不少，比迴轉壽司店還要划算，CP值也相對比較高，逢甲周邊平價壽司這家可以收入口袋名單，分享給大家。

長谷川壽司

地址: 台中市西屯區西屯路二段253巷2號

電話: 04 2451 8811

營業時間: 11:00~14:00 17:00~20:30 週四公休

文章來源：商尼吃喝玩樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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