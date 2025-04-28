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統統只要30元！老字號「蚵仔炸」人氣紅不讓　餡超滿「5種炸嗲」點一輪超滿足

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@mirumo0201授權
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沒吃到就像沒去過王功！老字號在地小吃「蚵仔炸」只賣5種品項，統統都是涮嘴神器，每樣都只要30元銅板價，全部吃一輪都不傷荷包還超滿足。

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彰化王功以鮮蚵聞名，在地飄香數十載的「巷仔內蚵仔炸」是許多部落客及遊客朝聖的必吃站點，店家販售蚵仔炸、花枝炸、豬肉炸、肉蚵炸和綜合炸等5種品項，樣樣都是30元，蚵嗲皮薄炸至金黃酥脆，內餡飽滿多汁，「蚵仔炸」裡滿滿的鮮蚵光看就很過癮，一口咬下更是令人讚不絕口。

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這家「巷仔內蚵仔炸」在Google擁有4.2高分和破4,300則評論，有網友分享「怎麼吃都覺得這家最好吃」、「推薦綜合炸，所有願望一次滿足」、「從小吃到大 好吃」，不會讓海鮮控、炸物控失望的。

巷仔內蚵仔炸

地址：彰化縣芳苑鄉仁愛巷3號

營業時間：週二、三、四、五10:30-16:30；週六、日10:30-17:30（週一公休）

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