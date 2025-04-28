統統只要30元！老字號「蚵仔炸」人氣紅不讓　餡超滿「5種炸嗲」點一輪超滿足

月底錢包緊縮卻又嘴饞想吃點好料？來台中北區的永興街準沒錯！這裡藏著許多CP值超高的在地小吃，從酥脆捲餅、濃郁果汁到經典蚵仔麵線，百元就能吃飽又吃好。今天RG特派員就來跟大家分享最近踩點的五家台中永興街必吃美食，每一間都是真心推薦，一起來看看 ReadyGo 的美食地圖吧！

2025-04-22 14:00