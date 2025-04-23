IG爆紅打卡點！ 台中北屯加羅林魚木盛開 錯過再等1年

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聯合新聞網／ ShareLife分享生活
圖片來源：LiTing Chen攝影
圖片來源：LiTing Chen攝影

春風拂過北屯街角，一場不在預期中的花事悄然展開。高聳的加羅林魚木披上黃白漸層的夢幻花球，如詩如畫，讓平凡巷弄一夕成為城市最浪漫的風景。


在各地花季百花齊放的春日時節，台中北屯區也迎來一場別開生面的花海饗宴——罕見的「加羅林魚木」正悄悄在城市角落綻放黃白交錯的夢幻花朵。這個藏匿於住宅巷弄間的賞花秘境，因花開壯觀、景色詩意，每年總吸引不少愛花之人與攝影好手前來朝聖打卡，為街頭日常增添一抹不凡的春日浪漫。


圖片來源：LiTing Chen攝影
圖片來源：LiTing Chen攝影

北屯街角的驚艷風景：滿樹黃白花海爭相綻放

此賞花景點位於北屯區軍福十九路與松竹二路口的一處私人庭院內，共有兩棵高聳挺拔的樹木，樹形優雅迷人。每當花季來臨，整棵樹便宛如披上一襲黃白相間的禮服，盛開的花朵不僅滿溢圍牆，還從遠方就能望見其壯麗姿態，成為行經路人都忍不住駐足欣賞的城市風景線。


圖片來源：LiTing Chen攝影
圖片來源：LiTing Chen攝影

樹頭菜的詩意變身：黃白交錯的春日花球

加羅林魚木最高可達10公尺，其花色先白後黃，層層堆疊猶如一朵朵迷你白花椰，密密麻麻地生長在枝頭，形成一團團花球般的壯觀畫面。因外型特殊，也有「樹頭菜」的可愛別名。這種少見的外來樹種，花期通常可維持三週到一個月左右，讓北屯的街角在春日陽光下格外充滿詩意與生命力。


圖片來源：LiTing Chen攝影
圖片來源：LiTing Chen攝影

花季限定的城市秘境：美拍、賞花一次滿足

目前正值花況最佳的時期，不少網友已搶先捕捉這季節限定的美景，不論是用手機隨手拍、或是專業相機取景構圖，這裡都是絕佳取景地點。建議民眾可趁著假日走訪，選擇陽光斜灑的清晨或傍晚時段，讓黃白色花球在光影間綻放最溫柔的風貌，拍出一系列如詩如畫的春日照片。


雖然加羅林魚木為私人庭院栽植，但花開之美早已成為北屯社區共賞的珍寶。在賞花同時，也請旅人們記得保持禮儀，不任意攀折花木、不留下垃圾，共同珍惜這份來自社區的自然饋贈，讓這座城市秘境每年都能再次綻放最動人的風景。


【台中北屯加羅林魚木花海】

賞花地點：台中市北屯區軍福十九路與松竹二路口

※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


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