台中外埔海芋田限定！「梵谷黑心」向日葵盛開 全區免費入園

每年春季吸引無數遊客的台中外埔海芋田，今年特別換種高大亮眼的「梵谷黑心」向日葵，花朵碩大、色彩鮮明，隨風搖曳宛如走進畫作中。不僅如此，園區部分區域依然保留經典的黃色海芋，金黃花海與向日葵交織，成為春季最繽紛的打卡景點，適合全家大小一同造訪。

20250413拍攝。圖／IG@molly888666授權

外埔海芋田目前全面開放，營業時間為每日8:30至17:30。入園免費參觀，停車場酌收清潔費50元，方便自駕旅客停放車輛。現場還開放向日葵自採體驗，每支花20元，採摘後可在停車場包裝，帶回家保存春天的美好回憶。園區管理人梁老闆也常送上各式繽紛花束，讓遊客感受滿滿溫馨。

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前往外埔海芋田交通便利，只需Google導航設定「外埔黃金海芋田」（台中市外埔區水頭二路）即可抵達。建議自駕前往最為方便，沿途還能欣賞台中鄉間的自然風光。特別一提的是，因花況多變，須以現場為準，今年沒趕上也能先加入清單，等明年再來朝聖。

20250413拍攝。圖／IG@molly888666授權

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