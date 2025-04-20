快訊

反惡罷銀彈告急跟媽媽借養老金 藍委如何扭轉頹勢？

與學生們聚餐 管中閔因這理由「吃不到」：AI時代我活得真BI

高雄85大樓疑電氣爆炸 6工人燙傷、嗆傷急送醫

在台灣也能追星！ 韓妞追星人一日遊　台中必去 KPOP 小卡控天堂、韓式咖啡廳名單大公開

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

你是迷妹？還是迷妹的好姐妹？不管你是哪一派，只要你熱愛K-POP，這篇《台中追星美食一日遊》絕對會讓你尖叫到手機差點滑爆！從早午餐開始，一路走訪各種「追星人天堂」，最後再用一頓韓式料理完美收尾，快跟著我龍龍一起出發追星兼吃爆台中吧！

台中追星一日遊 Top 5 推薦

#1 Cafés AMI —— 必訪韓系咖啡廳 韓風選物 + 超狂蝦湯泡飯，女孩的天堂沒錯！

一早先到南屯的 Cafés AMI 吃個早午餐暖胃。這家真的韓到不行，從裝潢到食物完全像直接搬一間首爾咖啡廳來台中！一進門就被那面打卡牆吸住，旁邊還有一區韓系選物和手作DIY，超級療癒。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

我點了他們招牌的蝦湯泡飯，使用蝦的精華熬煮，喝一口真的會感動到眼眶泛淚。配上一杯帶甜柚香的韓式金柚紅茶，暖心又暖胃。甜點的部分，我大推經典可可豆司康，搭配香草冰淇淋簡直是完美下午茶組合！

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo
圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

【店家資訊】Cafés AMI

地址：台中市南屯區大進街1號

電話：04 2471 2788

營業時間：每天 09:00–20:00

店家IG：點此進入

台中追星一日遊 Top 5 推薦

#2 溫蒂寶鼻 WendyBobi —— 朝聖 SEVENTEEN 粉絲必去！

吃飽後就是瘋狂追星行程啦！溫蒂寶鼻 WendyBobi 是台中近期超夯的追星人小店，整間店根本是為 SEVENTEEN 粉絲量身打造，從牆上的照片到周邊商品，每一角落都充滿偶像的氣息。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

我在這挑了一些小卡跟卡套，還順便逛了應援場地區。現場也能寄賣小卡，對於想斷捨離的追星人超方便。黃色外觀又圓又可愛，一眼就能找到！

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

【店家資訊】溫蒂寶鼻 WendyBobi

營業時間：每週二至日 14:00–20:00

地址：台中市西區向上北路105巷8號

台中追星一日遊 Top 5 推薦

#3 WillMusic 微樂客 & K-MONSTAR 綠園道門市 —— 同條巷子兩家神店！小卡+周邊買到手軟

走路不用三分鐘，兩間超夯的專輯店就在你眼前！WillMusic 微樂客 跟 K-MONSTAR 就像是追星人的雙寶庫。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

微樂客有四層樓！專輯、手燈、小卡、雜誌應有盡有，還有 SEVENTEEN 的專區。K-MONSTAR 也不遑多讓，整棟韓味十足，不僅有特典活動，三樓還設有開箱專區，可以現場拆專輯跟姐妹分享那份激動！

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

【店家資訊】WillMusic 微樂客 綠園道門市

地址：台中市西區向上路一段79巷30號

營業時間：每日11:00–21:00

【店家資訊】K-MONSTAR 綠園道門市

地址：台中市西區向上路一段79巷72號

電話：04 2301 7188

營業時間：每日11:00–20:00

台中追星一日遊 Top 5 推薦

#4 塔吉的家 —— 追星媽媽的溫馨基地，小物齊全價格佛心

來到這間位在三民路上的小卡天堂 塔吉的家，立刻就被滿滿的周邊淹沒！老闆娘說這家店是為了讓女兒追星更快樂而開的。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

店裡不但有卡膜、卡磚、洞洞板，還能現場看卡冊內頁合不合適，不怕買錯。重點是價格都超佛心，還有香香的空間跟親切的老闆娘，完全是一個讓人放鬆又能瘋狂消費的小天地。

【店家資訊】塔吉的家

地址：台中市北區三民路三段113號

營業時間：每日11:00–21:00

台中追星一日遊 Top 5 推薦

#5 銀鉤韓式鍋物銅盤烤肉 —— 蟹膏飯爆炸好吃！起司蒸蛋一定要點！

追完星肚子又餓了！晚餐當然要用韓式料理收尾。這間位在逢甲的 銀鉤韓式鍋物銅盤烤肉，是我每次來台中都要回訪的愛店。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

這次點了超人氣的鮭魚卵蟹膏飯，一口下去爆汁鮮甜、完全沒有腥味。還有那個韓式起司雞蛋蒸，起司牽絲牽到天邊，吃一口就上癮了。重點是價格平實，CP值超高，還有自助飲料吧可以續杯！

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

【店家資訊】銀鉤韓式鍋物銅盤烤肉

營業時間：11:30–01:00（週六日至23:30）

地址：台中市西屯區福星路253號

電話：04 2452 2866

延伸閱讀 >> 影｜台中美食｜挖掘3間精明商圈特色小店！台中必吃爆漿手工漢堡、最酷炫科技感咖啡廳

更多旅遊建議與行程，請上「ReadyGo出發前」

隨時關注「udn走跳世界」，掌握最新旅遊美食情報

一日遊 咖啡廳 韓式料理

ReadyGo出發前

追蹤

延伸閱讀

台東親子一日遊！ 來鹿野不只有熱氣球可以玩 超療癒行程3大景點推薦

嘉義布袋新開幕！布袋台17線沿途美食，露營風格戶外「海景咖啡廳」

NIJISANJI EN主題聯名咖啡廳即日開幕！限定咖啡廳風格立繪登場

兒科醫師同框追星！GENBLUE搞笑面曝光

相關新聞

在台灣也能追星！ 韓妞追星人一日遊　台中必去 KPOP 小卡控天堂、韓式咖啡廳名單大公開

你是迷妹？還是迷妹的好姐妹？不管你是哪一派，只要你熱愛K-POP，這篇《台中追星美食一日遊》絕對會讓你尖叫到手機差點滑爆！從早午餐開始，一路走訪各種「追星人天堂」，最後再用一頓韓式料理完美收尾，快跟著我龍龍一起出發追星兼吃爆台中吧！

韓式燒肉吃得滿足！ 公益路大份量「燒肉滋滋ZiZi」店名有烤肉畫面，外觀卻長得好像咖啡廳

udn走跳美食／強生與小吠 公益路美食戰區又有韓式燒肉生力軍加入啦！這家剛開幕一個月的▸燒肉滋滋ZiZi◂店名聽起來就很有烤肉畫面，老闆很會取名耶！燒肉滋滋ZiZi店面位在公益路較後端快靠近龍富

一賣就是40年！ 彰化北斗銅板美食「原之燒餅」 下午三點就湧現排隊人潮

udn走跳美食／螞蟻幫的櫥櫃 原之燒餅 | 北斗小吃推薦，原之燒餅在北斗有兩攤，我拍攝的是位在斗苑路鄰近復興路的這攤，妙城果汁老闆娘跟我說北斗有兩攤，我拍的這攤是哥哥，北斗另一攤是弟弟，姐姐則是

豐原廟東必吃排隊美食！在地50年老店，外酥內鬆綿「炸菱角酥」人手一袋

udn走跳美食／Mika出走美食日誌 如果要我說豐原廟東哪一攤最有人氣，毫無疑問一定是這家炸菱角酥啊！而且是專賣喔。真的只靠賣炸菱角酥一賣50年，至今都還是人氣最火爆，不管何時都排隊，廟東最厲害

不只全台最美休息站！南投「歐風古堡觀光酒廠」華麗變身 必訪亮點「超大橡木桶+地下酒窖」預計明年能朝聖

不只嘉義有歐式城堡！南投酒廠全新面貌，化身「歐風古堡」，目前外觀已成型，預計於明年開放參觀，但已引發不少人期待直呼「太棒了吧」、「拚觀光」。

台中夜晚新玩法！3種風格深夜食堂，最Chill宵夜地圖

你以為台中的宵夜只有逛夜市、吃鹹酥雞？這次我要帶你解鎖三間風格超鮮明、超有特色的深夜食堂！從南洋露營風餐酒館，到藏著滑板場的居酒屋，最後再上山吹風看夜景配熱茶，一次體驗台中夜生活最Chill的三種方式！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。