在台灣也能追星！ 韓妞追星人一日遊　台中必去 KPOP 小卡控天堂、韓式咖啡廳名單大公開

你是迷妹？還是迷妹的好姐妹？不管你是哪一派，只要你熱愛K-POP，這篇《台中追星美食一日遊》絕對會讓你尖叫到手機差點滑爆！從早午餐開始，一路走訪各種「追星人天堂」，最後再用一頓韓式料理完美收尾，快跟著我龍龍一起出發追星兼吃爆台中吧！

台中追星一日遊 Top 5 推薦

#1 Cafés AMI —— 必訪韓系咖啡廳 韓風選物 + 超狂蝦湯泡飯，女孩的天堂沒錯！

一早先到南屯的 Cafés AMI 吃個早午餐暖胃。這家真的韓到不行，從裝潢到食物完全像直接搬一間首爾咖啡廳來台中！一進門就被那面打卡牆吸住，旁邊還有一區韓系選物和手作DIY，超級療癒。

圖/ReadyGo

我點了他們招牌的蝦湯泡飯，使用蝦的精華熬煮，喝一口真的會感動到眼眶泛淚。配上一杯帶甜柚香的韓式金柚紅茶，暖心又暖胃。甜點的部分，我大推經典可可豆司康，搭配香草冰淇淋簡直是完美下午茶組合！

圖/ReadyGo 圖/ReadyGo

【店家資訊】Cafés AMI

地址：台中市南屯區大進街1號

電話：04 2471 2788

營業時間：每天 09:00–20:00

店家IG：點此進入

台中追星一日遊 Top 5 推薦

#2 溫蒂寶鼻 WendyBobi —— 朝聖 SEVENTEEN 粉絲必去！

吃飽後就是瘋狂追星行程啦！溫蒂寶鼻 WendyBobi 是台中近期超夯的追星人小店，整間店根本是為 SEVENTEEN 粉絲量身打造，從牆上的照片到周邊商品，每一角落都充滿偶像的氣息。

圖/ReadyGo

圖/ReadyGo

我在這挑了一些小卡跟卡套，還順便逛了應援場地區。現場也能寄賣小卡，對於想斷捨離的追星人超方便。黃色外觀又圓又可愛，一眼就能找到！

圖/ReadyGo

【店家資訊】溫蒂寶鼻 WendyBobi

營業時間：每週二至日 14:00–20:00

地址：台中市西區向上北路105巷8號

台中追星一日遊 Top 5 推薦

#3 WillMusic 微樂客 & K-MONSTAR 綠園道門市 —— 同條巷子兩家神店！小卡+周邊買到手軟

走路不用三分鐘，兩間超夯的專輯店就在你眼前！WillMusic 微樂客 跟 K-MONSTAR 就像是追星人的雙寶庫。

圖/ReadyGo

微樂客有四層樓！專輯、手燈、小卡、雜誌應有盡有，還有 SEVENTEEN 的專區。K-MONSTAR 也不遑多讓，整棟韓味十足，不僅有特典活動，三樓還設有開箱專區，可以現場拆專輯跟姐妹分享那份激動！

圖/ReadyGo

【店家資訊】WillMusic 微樂客 綠園道門市

地址：台中市西區向上路一段79巷30號

營業時間：每日11:00–21:00

【店家資訊】K-MONSTAR 綠園道門市

地址：台中市西區向上路一段79巷72號

電話：04 2301 7188

營業時間：每日11:00–20:00

台中追星一日遊 Top 5 推薦

#4 塔吉的家 —— 追星媽媽的溫馨基地，小物齊全價格佛心

來到這間位在三民路上的小卡天堂 塔吉的家，立刻就被滿滿的周邊淹沒！老闆娘說這家店是為了讓女兒追星更快樂而開的。

圖/ReadyGo

店裡不但有卡膜、卡磚、洞洞板，還能現場看卡冊內頁合不合適，不怕買錯。重點是價格都超佛心，還有香香的空間跟親切的老闆娘，完全是一個讓人放鬆又能瘋狂消費的小天地。

【店家資訊】塔吉的家

地址：台中市北區三民路三段113號

營業時間：每日11:00–21:00

台中追星一日遊 Top 5 推薦

#5 銀鉤韓式鍋物銅盤烤肉 —— 蟹膏飯爆炸好吃！起司蒸蛋一定要點！

追完星肚子又餓了！晚餐當然要用韓式料理收尾。這間位在逢甲的 銀鉤韓式鍋物銅盤烤肉，是我每次來台中都要回訪的愛店。

圖/ReadyGo

這次點了超人氣的鮭魚卵蟹膏飯，一口下去爆汁鮮甜、完全沒有腥味。還有那個韓式起司雞蛋蒸，起司牽絲牽到天邊，吃一口就上癮了。重點是價格平實，CP值超高，還有自助飲料吧可以續杯！

圖/ReadyGo

【店家資訊】銀鉤韓式鍋物銅盤烤肉

營業時間：11:30–01:00（週六日至23:30）

地址：台中市西屯區福星路253號

電話：04 2452 2866

延伸閱讀 >> 影｜台中美食｜挖掘3間精明商圈特色小店！台中必吃爆漿手工漢堡、最酷炫科技感咖啡廳

更多旅遊建議與行程，請上「ReadyGo出發前」