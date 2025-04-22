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在地人的月底救星！台中永興街美食地圖，5 間高CP值在地小吃大公開

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖/ReadyGo
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月底錢包緊縮卻又嘴饞想吃點好料？來台中北區的永興街準沒錯！這裡藏著許多CP值超高的在地小吃，從酥脆捲餅、濃郁果汁到經典蚵仔麵線，百元就能吃飽又吃好。今天RG特派員就來跟大家分享最近踩點的五家台中永興街必吃美食，每一間都是真心推薦，一起來看看 ReadyGo 的美食地圖吧！

台中永興街美食 Top 5 推薦

#1 菁姐爆蛋蔥油餅 —— 現桿現煎，酥脆爽口的爆量捲餅

走在永興街上，遠遠就能看到這間人氣爆棚的「菁姐爆蛋蔥油餅」。攤位前總是排滿人潮，小編點的是網友激推的「雙拼捲餅＋半熟蛋」，餅皮現桿現煎，咬下去外酥內Q，搭配滿滿蔬菜和鹹豬肉，份量大到我小編懷疑這價格是不是標錯！

圖/ReadyGo
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餅裡夾著紅蘿蔔、小黃瓜、生菜、醃蘿蔔…超豐富的配料讓每一口都超有層次，蛋還能選擇全熟或半熟，真的很貼心。吃的時候像吃漢堡一樣撕開包裝紙咬下去，不但不會掉料，還多了一份街邊小吃的豪邁感！

【店家資訊】菁姐爆蛋蔥油餅

地址：404台中市北區永興街202號

電話：0912 048 859

營業時間：週一到週六 11:30–21:00

台中永興街美食 Top 5 推薦

#2 永興街現打果汁 —— 真材實料，喝得到水果的原味

吃完捲餅口有點渴，馬上走到「永興街現打果汁」報到。這家果汁攤由親切的阿伯經營，水果都是當天現切現打，小編點了「蘋果鳳梨」，喝起來濃郁順口，超清爽！更厲害的是，阿伯還會在果汁倒完後幫你補滿牛奶，整杯都不浪費，佛心來的～

圖/ReadyGo
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果汁不加糖也不加冰塊，喝起來是水果本身的甜味，每一口都讓人感受到自然的好味道，喝完瞬間補充滿滿維他命！

【店家資訊】永興街現打果汁

地址：404台中市北區永興街81-61號

營業時間：每天 12:30–22:00

台中永興街美食 Top 5 推薦

#3 蔡家蚵仔麵線 —— 湯頭濃郁＋神仙辣油，平價又美味

永興街的老字號美食之一，非「蔡家蚵仔麵線」莫屬。這家小吃攤是許多台中人從小吃到大的回憶，小編點了大碗綜合麵線和一顆肉粽，整套吃下來才100元，真的是月底救星！

圖/ReadyGo
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麵線湯頭帶點蒜香，加上特製辣油，整個超提味。蚵仔和大腸的份量也毫不手軟，咬下去滿滿海味與滷香。肉粽則是軟糯濕潤，配料有香菇、五花肉和菜脯，簡單卻美味，是那種會讓人想再訪的味道。

【店家資訊】蔡家蚵仔麵線

地址：404台中市北區永興街120號

電話：04 2231 9986

營業時間：週二至週五 06:30–14:30

台中永興街美食 Top 5 推薦

#4 銘宗當歸鴨麵線 —— 真材實料熬湯，鴨肉軟嫩湯頭香

想喝點熱湯暖胃的話，「銘宗當歸鴨麵線」絕對是首選。一走近店門口就能聞到濃濃的當歸香，小編點的是經典的鴨肉麵線，湯頭清甜卻有深度，喝完身體都暖起來了～

圖/ReadyGo
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鴨肉不柴，麵線彈牙，連當歸香氣也完全滲進湯頭裡，老闆還特地展示熬湯用的整支當歸，真的是真材實料。有空還可以試試豬腳或脆腸等配菜，據說也很有水準！

【店家資訊】銘宗當歸鴨麵線

地址：404台中市北區永興街110之1號

電話：04 2237 7109

營業時間：週一至日 11:30–22:30

台中永興街美食 Top 5 推薦

#5 陽光現炒館 —— 大火爆炒的靈魂香氣，主菜配飯好滿足

最後一站來到「陽光現炒館」，主打各式熱炒，尤其是「宮保雞丁炒飯」讓小編一試成主顧。特別的是炒飯和主菜分開裝，一口炒飯一口雞丁，層次感十足，鹹甜交錯讓人停不下來！

圖/ReadyGo
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雞丁份量超大塊，炒飯粒粒分明帶有鍋氣，搭配清爽燙青菜，整體吃起來不油不膩。內用環境乾淨明亮，是那種會讓人想多帶幾個朋友來一起吃的好店！

【店家資訊】陽光現炒館

地址：404台中市北區永興街145號

電話：04 2231 0817

營業時間：

週三～四、日、一、二：11:00–13:45、17:00–20:45

週五公休、週六：11:00–14:15、17:00–20:45

延伸閱讀 >> 影｜台中美食｜挖掘3間精明商圈特色小店！台中必吃爆漿手工漢堡、最酷炫科技感咖啡廳

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