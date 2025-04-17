不只全台最美休息站！南投「歐風古堡觀光酒廠」華麗變身 必訪亮點「超大橡木桶+地下酒窖」預計明年能朝聖

不只嘉義有歐式城堡！南投酒廠全新面貌，化身「歐風古堡」，目前外觀已成型，預計於明年開放參觀，但已引發不少人期待直呼「太棒了吧」、「拚觀光」。

圖／南投縣政府提供

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繼南投「最美休息站」後，又一新景點值得拭目以待，就是這座「古堡式威士忌觀光酒廠」，由台灣菸酒公司斥資逾13億元改造，期望能再現酒廠921前的榮景，等開放後就能在廠內了解威士忌的製作過程，還有「超大橡木桶」及「地下酒窖」可供拍照與參觀。

圖／南投縣政府提供

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廠區也會販售威士忌、葡萄酒、白蘭地等酒品，以及酒香泡麵、豬腳、酒冰棒、各式農特產品等多元商品；酒窖裡還將展示921地震時的照片，記錄歷程的同時，走向觀光化。目前，超大橡木桶品酒室僅供外觀拍照，若想品酒可至展售中心旁。

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圖／南投縣政府提供

南投這座「古堡式威士忌觀光酒廠」外觀成型但尚未完工，欲前往請遠觀打卡即可，預計將於2026年開放參觀，屆時勢必又將掀起一波朝聖熱潮。