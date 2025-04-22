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芳苑走走！漁村聚落海牛人文景觀再造計畫新亮點啟用

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芳苑鄉漁村聚落「埕裡的富足米香」營造點景觀。　圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供
芳苑鄉漁村聚落「埕裡的富足米香」營造點景觀。　圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】彰化縣政府辦理「芳苑鄉漁村聚落海牛人文景觀再造計畫」，改善芳苑漁村聚落6處閒置空間，包括信義公園、番仔挖1號驛站、洪添發古厝、番仔挖2號驛站、埕裡的富足米香、大樹公芳苑客廳，並規劃動線亮點營造，以芳苑舊時光為主題，展現巷弄中的懷舊氛圍，共7處景點。

▲彰化縣芳苑鄉推漁村聚落小旅行，海牛人文景觀再造計畫啟用。　圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供
▲彰化縣芳苑鄉推漁村聚落小旅行，海牛人文景觀再造計畫啟用。　圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

日前在芳苑鄉「埕裡的富足米香」營造點舉行啟用典禮，彰化縣長王惠美、芳苑鄉長林保玲與各級民代等人與會，共同體驗芳苑漁村聚落小旅行。王縣長表示，感謝議長謝典林及議員們對預算的支持，未來這7處景點可串聯成一條小旅行動線，並結合芳苑海空步道、普天宮、以及台61線橋下休憩空間，將提供遊客更豐富的生態觀光體驗。

▲芳苑鄉7處漁村聚落景點，可串成小旅行動線。　圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供
▲芳苑鄉7處漁村聚落景點，可串成小旅行動線。　圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

王縣長表示，感謝議長謝典林與所有議員的支持下，縣府編列縣款1,030萬元，優化台61線橋下的景點設施，讓遊客有更優質的休憩環境，且向內政部國土管理署爭取總經費1,000萬元（中央補助830萬元、配合款170萬元），執行「彰化縣芳苑鄉漁村聚落海牛人文景觀再造計畫」，以「芳苑走走」為主題，改善芳苑漁村聚落7處閒置空間，串聯成一條動線，讓遊客不只可以欣賞海空步道的風光、了解紅樹林生態，也能到普天宮拜媽祖，細細來品味「芳苑」獨特文化與芳苑海口人的熱情。

▲芳苑漁村聚落－番仔挖2號驛站。　圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供
▲芳苑漁村聚落－番仔挖2號驛站。　圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

▲芳苑漁村聚落－番仔挖1號驛站。　圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供
▲芳苑漁村聚落－番仔挖1號驛站。　圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

為了持續優化芳苑海空步道，去年再向經濟部水利署爭取「全國水環境改善計畫」第七批次「芳苑濕地紅樹林暨其週邊整體環境改善（第二期） 」，核定總經費2,000萬元，規劃紅樹林疏伐、既有營建廢棄物清運再利用、優化人行環境動線、海堤護欄改善，設置解說牌及休憩座椅，工程目前已發包，預計今年10月完成，全面完工後希望能媲美鹿港，發展出完全不同的觀光經濟。

立委謝衣鳯表示，感謝縣政府及鄉公所對芳苑建設的大力支持，讓芳苑的特色景點可以相互串聯，在辦理海牛節、漁火節等活動的時候，可以讓觀光客留在芳苑觀光遊憩並消費支持，促進在地經濟發展，繼續為彰化、為芳苑來打拚，讓世界都了解芳苑的美。

芳苑鄉長林保玲表示，她之前曾向王縣長建議，芳苑海空步道因沒有遮蔭，民眾散步時會很熱，縣府團隊就於台61線橋下規劃休息區，設置招潮蟹、彈塗魚等裝置藝術，還可以溜滑梯。後來她又向王縣長建議，遊客都在普天宮以及海空步道，沒有進入到老街，使得許多芳苑的在地特產就無法銷售出去，謝謝縣府團隊規劃出7個景點，這7個景點雖然小小的，但是有點像尋寶的感覺，讓民眾能用腳步去發現，用心去感受，希望大家藉由這7個景點能更認識芳苑、瞭解芳苑、進而愛上芳苑，一來再來。

城市暨觀光發展處表示，全案計畫於今年3月全部完成，特別感謝所有協辦單位與在地村民的熱情參與支持，讓古老的漁村搖身一變成為新興的生態旅遊區，這片土地見證著傳統與現在的交融，無論是品嚐新鮮海產，還是參與當地的文化活動、小旅行，都能讓遊客體驗到濃厚的在地特色。

此外，「國際海牛文化節」將於05/18登場，歡迎前來芳苑深入體驗唯一的海牛文化，走上美麗的海空步道欣賞獨特的潮間帶景觀，品嘗當地美味的珍珠蚵，享受最道地的海洋風味。

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