中科好吃「九州風味拉麵」！湯頭濃厚、份量足，15種不同拉麵口味，幾乎不超過200元CP值高
udn走跳美食／強生與小吠
這家位於中科的『麥拉麵』距離強生工作地方不遠，對面是燦坤新東海店，也有收費停車場很方便，停好直接過馬路就到。麥拉麵走的是九州拉麵的風味，主要特色在於豚骨湯頭濃厚，且麵體比較多是細直麵。
麥拉麵│室內環境
室內環境設計簡單明亮。
牆壁上菜單設計很有日式感。
櫃檯還有投影，飲料和餐具自取
麥拉麵│菜單
菜單如圖（攝於2025.02.04）價格上幾乎不超過200，拉麵品項選擇多達15種，也有一些炸物單品可以選擇。
麥拉麵│餐點感想
叉燒魂拉麵
這個菜單上就有寫，九片叉燒肉，男生看了不就會直接點？哈哈～果然一上桌，滿滿的肉肉真的令人垂涎三尺。
九州口味的叉燒豬肉片都是薄切居多，上面稍微炙燒過。
麵體較細符合九州拉麵的精神，有玉米、筍子、木耳增添口感。
湯頭果然濃郁，九州拉麵的豚骨湯頭總不令人失望。
濃郁豚骨拉麵
這個是麥拉麵的招牌款拉麵！可以看到基本菜色還有叉燒肉等配料，和叉燒魂差不多。而且碗公都很大吃起來可以很有飽足感。
叉燒不遜色，雖然只有四片，私心希望他肉片可以切厚一點，不過九州特色就是如此吼。
一樣是細直麵體，不錯吃！也希望下次可以選擇軟硬度。
豚骨湯頭果然濃郁，重點不油膩也不會太鹹，非常均勻的湯頭。
南瓜可樂餅
裡面飽滿的南瓜餡料，端上來時候很香耶！麵衣酥脆好吃，很值得一吃。
麥拉麵就在西屯區玉門路上，如果你在中科/西屯/工業區工作，中午不妨來試試九州口味的拉麵，相信他們的濃厚湯頭還有份量，不會讓你失望。以上食記留給大家參考囉。
麥拉麵
地址：台中市西屯區玉門路66號
電話：0979 331 397
營業時間：11:00-20:00
文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言