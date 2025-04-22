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中科好吃「九州風味拉麵」！湯頭濃厚、份量足，15種不同拉麵口味，幾乎不超過200元CP值高

強生與小吠的HYPER人蔘～／ 文、圖／強生與小吠

udn走跳美食／強生與小吠

這家位於中科的『麥拉麵』距離強生工作地方不遠，對面是燦坤新東海店，也有收費停車場很方便，停好直接過馬路就到。麥拉麵走的是九州拉麵的風味，主要特色在於豚骨湯頭濃厚，且麵體比較多是細直麵。

麥拉麵│室內環境

室內環境設計簡單明亮。

牆壁上菜單設計很有日式感。

櫃檯還有投影，飲料和餐具自取

麥拉麵│菜單

菜單如圖（攝於2025.02.04）價格上幾乎不超過200，拉麵品項選擇多達15種，也有一些炸物單品可以選擇。

麥拉麵│餐點感想

叉燒魂拉麵

這個菜單上就有寫，九片叉燒肉，男生看了不就會直接點？哈哈～果然一上桌，滿滿的肉肉真的令人垂涎三尺。

九州口味的叉燒豬肉片都是薄切居多，上面稍微炙燒過。

麵體較細符合九州拉麵的精神，有玉米、筍子、木耳增添口感。

湯頭果然濃郁，九州拉麵的豚骨湯頭總不令人失望。

濃郁豚骨拉麵

這個是麥拉麵的招牌款拉麵！可以看到基本菜色還有叉燒肉等配料，和叉燒魂差不多。而且碗公都很大吃起來可以很有飽足感。

叉燒不遜色，雖然只有四片，私心希望他肉片可以切厚一點，不過九州特色就是如此吼。

一樣是細直麵體，不錯吃！也希望下次可以選擇軟硬度。

豚骨湯頭果然濃郁，重點不油膩也不會太鹹，非常均勻的湯頭。

南瓜可樂餅

裡面飽滿的南瓜餡料，端上來時候很香耶！麵衣酥脆好吃，很值得一吃。

麥拉麵就在西屯區玉門路上，如果你在中科/西屯/工業區工作，中午不妨來試試九州口味的拉麵，相信他們的濃厚湯頭還有份量，不會讓你失望。以上食記留給大家參考囉。

麥拉麵

地址：台中市西屯區玉門路66號

電話：0979 331 397

營業時間：11:00-20:00

FB：https://pse.is/79qwvl

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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