韓式燒肉吃得滿足！ 公益路大份量「燒肉滋滋ZiZi」店名有烤肉畫面，外觀卻長得好像咖啡廳

公益路美食戰區又有韓式燒肉生力軍加入啦！這家剛開幕一個月的▸燒肉滋滋ZiZi◂店名聽起來就很有烤肉畫面，老闆很會取名耶！燒肉滋滋ZiZi店面位在公益路較後端快靠近龍富路，前身是中科的一桶tone韓式新食，之前有吃過一桶的防疫便當覺得還不錯～想說都搬來公益路上了就直接來嚐鮮。

是說燒肉滋滋zizi的莫蘭迪色店面外觀設計的好像咖啡廳哦，整個很適合拍IG打卡照！有抓到現在年輕消費者的喜好哦！

燒肉滋滋ZiZi

地址：台中市南屯區公益路二段933號

電話：0901 228 207

營業時間：平日11:00-14:50、17:00-21:30；週六11:00-15:00、17:00-22:50；週日11:00-15:00、17:00-22:20

FB：https://www.facebook.com/zizibbq

燒肉滋滋│店內環境

櫃台旁有個很大的ZIZI字樣牆面，也是可以拍一下啦～主要是對後方的二個座位區有個遮蔽感。

牆面後面座位區剛好沒拍到，不過一樓座位同時應該可以容納個4-5桌。

要到二樓時會經過這堆得高高的CASS啤酒牆，不知道是故意放在這裡當展示的還是純粹沒空間放啊？((抓頭

通往二樓的樓梯間這插圖也太反映我們肚皮的現實狀態。

二樓用餐環境如圖，一整層的大空間感覺很適合公司聚餐。

當然除了韓國的CASS啤酒，燒酒和馬格利酒也是一定要有的才夠韓啦！

我們這天先來嚐試兩人2199元的牛豬套餐，選好之後需要自己掃QR CODE點餐；由於菜單張數內容太多為避免佔版面直接放最後，完整版菜單請點這裡查看哦！

餐點上桌前先送上醬料，分別是燒肉醬、甜辣醬、芝麻油加椒鹽。

小菜跟生菜都可以一直續，可惜沒有芝麻葉啊！小菜裡最愛辣豆芽和泡菜～

飲品選了無糖綠和可爾必思氣泡飲。

燒肉滋滋│肉品介紹

肉品上桌啦！左邊是豬、右邊牛的組合。

伊比利豬肉的部份，左邊是豬扇子、上方豬助條和右下豬梅花。（希望沒聽錯⋯⋯因為店員介紹的超快）

這塊是招待的厚切豬五花，上桌後店員介紹完就立刻擺上烤盤動作超快，根本來不及拍盤子裡的樣子，但也忘記問為何有招待。

因為這天我們預約的挺早人潮還不多，店員有空時會來幫我們烤肉，這塊豬五花烤得很香很好吃，油脂的部分也變得脆脆的帶有Q軟的感覺～

烤得脆脆的豬五花就是要包生菜一起吃！喜歡燒肉滋滋zizi原本附的生菜量就算多，不用一直跟店員再要～

豬肋條吃起來蠻Q的，豬梅花吃起來口感則是比較紮實～

牛肉部份的下半部安格斯嫩肩牛，左上安格斯牛小排，右上澳洲穀飼橫隔膜。

穀飼橫膈膜吃起來口感比較帶有嚼勁～

煎小排肉質吃起來比較有嚼感，但不會柴，小吠個人比較喜歡這個。

嫩肩牛吃起來軟嫩，在嘴裡的油脂感很豐富！

燒肉滋滋│附餐介紹

來吃韓式燒肉肯定也要試看看附餐有沒有過關的呀！燒肉滋滋的韓式辣豆腐鍋裡頭還多了年糕～

辣豆腐鍋湯頭香辣夠味，對小吠這個韓式豆腐鍋控來說非常可以，完全過關！豆腐也給的有大塊，裡面還吃的到類似肉燥的部分，整體份量很多，我們二個人真的是沒辦法消化整鍋耶～

看到這個湯頭照片口水又要流出來惹。

主食部份選擇不少，我們選了海鮮煎餅。

裡頭吃得到有蝦子跟花枝，煎餅火侯控制的很好煎得很香，而且不用沾醬其實就已經有足夠的味道，沾醬口味是有點酸酸鹹鹹的感覺。

燒肉滋滋│餐後甜點

甜點就比較沒有特殊感也沒有韓味，菜單上的各來了一份，分別是北海道哈蜜瓜雪糕和莫凡彼優格。

最後結帳完提開前看到櫃台有這個韓式鍋巴糖，口味很特別一定要吃一下哦！

燒肉滋滋│用餐感想

一開始點餐時大食怪強生還說要點三人份，後來小吠阻止之後還是先點二人份，沒想到就飽得不要不要耶！這天吃下來覺得肉品表現大致都還不錯，但還是對厚切豬五花的印象最深刻～附餐則是表現得更加可圈可點，整體算是吃得很滿足哦！喜歡韓式燒肉的捧油不用猶豫了，推薦可以來吃看看啦！

地址：台中市南屯區公益路二段933號

電話：0901 228 207

營業時間：平日11:00-14:50、17:00-21:30；週六11:00-15:00、17:00-22:50；週日11:00-15:00、17:00-22:20

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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