輪到台中人衝！比華山還好拍 「史努比甜點世界快閃店」來了 朝聖「超萌氣偶+限定鐵道造景」免費拍到飽

台中粉絲衝！甜滋滋「史努比甜點世界快閃店」登陸台中，不僅有超夢幻展區和大型打卡牆可以大拍特拍，還有「歐拉夫、史努比」超萌氣偶迎賓，以及多款周邊商品逛不停，是時候剁手手爆買一波！

圖／臺中驛鐵道文化園區粉專

超人氣「史努比甜點世界快閃店」進駐台中驛鐵道文化園區，由史努比和甜點共同打造的夢幻展區超好拍，有別於之前的快閃店風格，台中快閃更融入火車過道及珍奶餐車造景，更多了一分復古氛圍感，還有大型帆布打卡牆、「喝珍奶歐拉夫」與「甜甜圈史努比」氣偶等必看亮點，療癒度爆表、免費拍到飽。

圖／臺中驛鐵道文化園區粉專

圖／臺中驛鐵道文化園區粉專

圖／臺中驛鐵道文化園區粉專

不僅如此，現場也販售了各式各樣可愛周邊值得收藏，從馬克杯、帽子、絨毛娃娃到甜點主題壓克力立牌統統有。更有快閃店必備「巨型扭蛋機」及「一番好運」，有機會帶走限量史努比生活推車、史努比超大圓滾滾抱枕、史努比絨毛玩偶等獎品，鐵粉不妨來試手氣，把限量商品抱回家！

圖／臺中驛鐵道文化園區粉專

圖／臺中驛鐵道文化園區粉專

圖／臺中驛鐵道文化園區粉專

史努比甜點世界快閃店

快閃日期：即日起～2025/7/13

地點：台中驛鐵道文化園區（舊台中火車站－H09進站口藝廊）

營業時間：平日11:00-19:00；假日10:30-19:30

備註：免費入場；寵物友善（不落地）