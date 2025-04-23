豐富「拼盤早午餐」全天候供應！彰化員林早午餐推薦　「焦糖布丁」很有水準

好日子 | 員林早午餐推薦，難得我會在員林吃早午餐，現在回員林大多是吃小吃填飽肚子為主，在脆上面看到有人推薦好日子的早午餐拼盤，剛好要到員林辦事情就趁機來用餐，除了招牌的早午餐還有販售義大利麵、漢堡、開胃菜、燉飯、甜點、飲料等，選項其實蠻多樣的。

員林早午餐推薦

位於靜修東路的好日子前身是一家無菜單異國創意料理餐館(如果我沒記錯的話)，前幾年有來用餐過，滑threads才知道換成一家早午餐義大利麵店，看著早午餐盤擺設頗豐富，趁著來員林看醫生前先用餐紀錄一下。

▲員員林好日子就在我之前介紹過的麥甜日和雞蛋糕斜對面。

半開放式的廚房，看完菜單直接去櫃檯點餐，不收服務費。

內用區有提供開水、餐具自取、有兒童椅，環境空間不大。

員林好日子菜單

加點套餐有A、B、C、D可以選擇，義大利麵10點後供應，早午餐全天後供應。

香煎雞腿排橙香丹麥370。(橙香丹麥吐司、嫩煎雞腿、椒鹽杏鮑菇、嫩蛋、黑糖優格綜合沙拉)

主餐加購130。(焦糖布丁、70元附餐飲品/可補差價)

我是被橙香丹麥吸引，選擇金桔醬，因為金桔醬搭配沙拉外面也比較少見。

雞腿排，皮再酥脆點口感比較好，吃起來有點腥味，可以再好一點。

橙香丹麥好吃，外層有一層薄薄的橙味糖衣，丹麥吃起來有層次，奶香味足夠。

小番茄塞入化應梅，古早的懷舊風味，吃起來酸甜風味很讚，椒鹽杏鮑菇很新鮮好吃、炒蛋還可以。

焦糖布丁，偏硬口感的布丁，水準不錯，好吃，上方是鹹奶油。

黑糖優格吃到黑糖的顆粒，加入脆片增加口感。

美式咖啡(冰)。風味還蠻好的。

因為這次只有吃早午餐盤，下次會再來吃看看別的主餐。

營業時間：09:00~15:00、17:00~20:30(六日08:00開始)

電話：04-833-9838

地址：彰化縣員林市靜修東路60號

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

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