一賣就是40年！ 彰化北斗銅板美食「原之燒餅」 下午三點就湧現排隊人潮
udn走跳美食／螞蟻幫的櫥櫃
原之燒餅 | 北斗小吃推薦，原之燒餅在北斗有兩攤，我拍攝的是位在斗苑路鄰近復興路的這攤，妙城果汁老闆娘跟我說北斗有兩攤，我拍的這攤是哥哥，北斗另一攤是弟弟，姐姐則是在田尾經營，一個品牌有三攤就知道有多受歡迎，一賣就是40年以上，是許多外地遊子回北斗必買的銅板美食。
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北斗很多在地美食，不只是來北斗吃肉圓，高麗菜飯也是北斗的特色小吃之一，這家燒餅應該算是餡餅的原之燒餅就是相當多人從小吃到大的銅板美食，每天只販售三個小時，一開賣就湧現排隊人潮購買，每個人都是八個十個二十個帶走。
北斗原汁燒餅一攤在斗苑路，另一攤在復興路，復興路那攤有販售魚羹。
這家燒餅有三種口味：高麗菜、紅豆、芋頭。感覺得出來是一整家子一起做，包著餡餅手幾乎沒有停過，熟客們也會自主排隊等待。
煎炸好餡餅會撈起來放在盆子中，下方有墊高瀝油。
煎的滋滋作響的餡餅，每一個個頭都不小喔！顆顆金黃，還要蓋上悶煎一下讓內餡受熱更均勻。
三個口味我各買一個，忘記拿辣椒，他們的辣椒是有辣油的辣椒，吃起來真的辣。
外皮酥脆的口感不錯，麵皮吃起來很有嚼勁，高麗菜很清甜調味剛剛好，不會太鹹，很好吃。
紅豆餡跟芋頭餡我就覺得還好，不過餡料也蠻多的。
為了拍辣椒，我又返程買了高麗菜口味請他們幫我加辣，確實加辣比較好吃。
原之燒餅
營業時間：15:00~18:00
地址：彰化縣北斗鎮斗苑路一段33號
原之燒餅。魚羹
地址：彰化縣北斗鎮復興路276-318號
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