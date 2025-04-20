豐原廟東必吃美食推薦！ 近百年復古風老店「金樹冰果室」必吃古早味鳳梨冰，竟還有賣肉丸跟涼丸好酷

身為一個經常跑廟東覓食的海線人來說，如果有什麼是我必吃必喝的，這家肯定有在榜上，來自民國24年代的老冰果室，至今已經營業近90年了，其中我最愛鳳梨冰，裡面還有鳳梨乾果肉，最酷的是旁邊還有賣肉丸以及北部少見的涼丸，吃鳳梨冰配肉丸，帥吧。

金樹冰果室｜交通位置

地址：台中市豐原區中正路167巷2-13號

電話：04-25243985

時間：11:00–23:00｜每週四公休

位於豐原廟東夜市裡，周邊都有收費停車場。

金樹冰果室｜MENU

賣的都是很古早味的冰品飲料。

一邊是飲料冰品，一邊是肉丸涼丸

裡面裝潢也是滿滿的復古冰果室風格，超懷舊的。

就是這個！我超愛的鳳梨冰。

不知道你們吃過搖搖冰嗎？這種冰沙就是小時候的回憶。

裡面還放有醃製過的鳳梨果乾蜜餞，滿滿的鳳梨香氣，甜酸的鳳梨冰沙口感。

推薦內用，這復古的內用杯讓你瞬回那個年代。

每次帶媽媽來時，都會說起那年代在冰果室約會的故事，就連這杯子都神還原。

鳳梨蜜餞醃製過，吃起來甜中帶點微酸，我超喜歡。不過近期再去喝，發現變的有點過甜，不曉得是不是個案，下次還是會給機會再去試試看。

至於肉丸我就真的沒吃過了，因為每次來口袋名單都太多，也就沒胃裝了。

但涼丸確實很少見，夏天吃涼丸很清爽，清蒸非油炸喔。

金樹冰果室

地址：台中市豐原區中正路167巷2-13號號

電話：04-25243985

時間：11:00–23:00｜每週四公休

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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