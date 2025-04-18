豐原廟東必吃排隊美食！在地50年老店，外酥內鬆綿「炸菱角酥」人手一袋
udn走跳美食／Mika出走美食日誌
如果要我說豐原廟東哪一攤最有人氣，毫無疑問一定是這家炸菱角酥啊！而且是專賣喔。真的只靠賣炸菱角酥一賣50年，至今都還是人氣最火爆，不管何時都排隊，廟東最厲害的美食。
廟東川代菱角酥｜交通位置
地址：台中市豐原區中正路167巷1號
時間：12:00–23:00
豐原廟東夜市入口處左邊第一攤
因為這家就位於廟東入口處，所以經常看到排隊人潮，加上那炸菱角酥的香氣，總是讓人不由自主跟著排隊，這到底是什麼魔力。
川代菱角酥｜MENU
最低 25元 6粒，最貴也才100元 27粒。我每次都買6粒吃爽就好，因為還要留點胃掃其他攤。
除了大家熟悉的菱角酥 脆中帶鬆軟口感以外，店家特製的麵衣也很強，吃起來有點像熱狗，香酥中還有甜甜的軟Q口感。
真的只賣炸菱角酥這一種而已，生意就好成這樣了。
真的是忙到手腳沒停過，一個裹麵粉一個負責炸，還有負責收錢裝袋的。
每一顆炸菱角酥剛出爐的香氣都好誘人⋯⋯
來廟東的人很難抗拒這個誘惑，幾乎每人一袋菱角酥，邊逛夜市邊吃。
真的是外香酥內軟綿口感，非常好吃，就想像吃炸熱狗，只是裡面不是包熱狗而是菱角酥這樣，應該可以想像吧？
菱角酥的存在感也很強，裡面有一大塊，一咬下去微脆感的鬆綿帶菱角酥特有的香氣超喜歡。總之如果來廟東，沒吃到炸菱角酥的話，真的會被笑你沒來過，這家炸菱角酥就是這麼厲害的存在。
廟東川代菱角酥
地址：台中市豐原區中正路167巷1號
時間：12:00–23:00
文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌
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