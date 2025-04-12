彰化賞花就選全台最大平地「溪洲公園」吧！123公頃爽看馬鞭草、波斯菊與稻草捲
彰化就在這裡踏青吧！全台最大平地公園「溪州公園」坐落於彰化縣溪州鄉，佔地達123公頃，是結合森林景觀與花卉苗木的綠意天地。園區分為苗木區與森林區，遍植彰化特有的花卉與樹種，四季皆可感受自然之美，是親子踏青、散步健行的絕佳去處。
春日限定的馬鞭草花海近日盛開，搭配百日草、波斯菊與療癒的稻草捲裝置，吸引無數遊客前來拍照打卡。不用遠赴桃園青林農場，中部朋友就能在溪州公園感受如夢似幻的花田美景。園區步道平坦遼闊，適合闔家同遊，成為新興的網美集散地與攝影熱點，尤其喜歡花的讀者一定不會失望。
交通方面，旅客可搭乘台鐵至「員林火車站」，轉搭員林客運6882路公車前往西螺轉運站，中途即達溪州公園。公園採免費入園制度，正門開放時間為上午5點半至下午5點半（實際以現場公告為準）。更多洽詢可撥打服務電話：04-8899812，輕鬆規劃一趟春遊賞花之旅。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言