快訊

今晚西部防局部大雨！明起中部以北有感降溫 下周最低剩14度

賣房斷開福原愛慘賠700萬？江宏傑入住透天豪宅曝真相

習近平玩真的？BBC分析大陸連日搬出大咖 關稅戰絕不讓步

彰化賞花就選全台最大平地「溪洲公園」吧！123公頃爽看馬鞭草、波斯菊與稻草捲

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／ig網友n720207授權提供
圖／ig網友n720207授權提供

彰化就在這裡踏青吧！全台最大平地公園「溪州公園」坐落於彰化縣溪州鄉，佔地達123公頃，是結合森林景觀與花卉苗木的綠意天地。園區分為苗木區與森林區，遍植彰化特有的花卉與樹種，四季皆可感受自然之美，是親子踏青、散步健行的絕佳去處。

圖／ig網友n720207授權提供
圖／ig網友n720207授權提供

春日限定的馬鞭草花海近日盛開，搭配百日草、波斯菊與療癒的稻草捲裝置，吸引無數遊客前來拍照打卡。不用遠赴桃園青林農場，中部朋友就能在溪州公園感受如夢似幻的花田美景。園區步道平坦遼闊，適合闔家同遊，成為新興的網美集散地與攝影熱點，尤其喜歡花的讀者一定不會失望。

圖／ig網友n720207授權提供
圖／ig網友n720207授權提供

交通方面，旅客可搭乘台鐵至「員林火車站」，轉搭員林客運6882路公車前往西螺轉運站，中途即達溪州公園。公園採免費入園制度，正門開放時間為上午5點半至下午5點半（實際以現場公告為準）。更多洽詢可撥打服務電話：04-8899812，輕鬆規劃一趟春遊賞花之旅。

圖／ig網友n720207授權提供
圖／ig網友n720207授權提供

圖／ig網友n720207授權提供
圖／ig網友n720207授權提供

編輯推薦

公園 台鐵 客運 步道 美景

相關新聞

沒有預訂吃不到！ 台中「小鮨事日式料理」生魚片蛋糕超浮誇，還有人氣「鮭魚哈那捲」，7種口味大滿足

udn走跳美食／柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 之前在台中的「小鮨食事日式料理」吃到生魚片蛋糕就驚豔不已，沒想到現在竟然也有二店「小鮨事日式料理」囉！這裡不但同樣吃得到多種海鮮口味的生魚片蛋糕，也有生魚片

彰化賞花就選全台最大平地「溪洲公園」吧！123公頃爽看馬鞭草、波斯菊與稻草捲

彰化就在這裡踏青吧！全台最大平地公園「溪州公園」坐落於彰化縣溪州鄉，佔地達123公頃，是結合森林景觀與花卉苗木的綠意天地。園區分為苗木區與森林區，遍植彰化特有的花卉與樹種，四季皆可感受自然之美，是親子踏青、散步健行的絕佳去處。

半夜不睡大排長龍！ 台中逢甲商圈「丸南生魚片」新開店搶便宜 為了一片10元的超狂深夜生魚片

udn走跳美食／ShengYao 台中最強深夜生魚片專賣店"丸南生魚片"開來逢甲商圈附近啦～～試營運第一天就湧現排隊人潮，晚上11點開業時間還沒到就已經排了近百人，一直到半夜2點多還是非常多

貓奴天堂！台中火車站「貓癮居」，寵物友善咖啡廳、美食與貓咪陪伴

udn走跳美食／jason 如果你是個貓奴，熱愛與貓咪相處，甚至希望在溫馨的環境中享受美食，那麼台中東區的「貓癮居」絕對是你的最佳選擇！ 這家充滿日式風格的貓咪咖啡廳，不僅提供精緻美味的餐

台中夢幻打卡點！東大公園九重葛綻放 加碼苦棟樹花海一次收

粉紫色的花牆超欠拍！「東大公園」的九重葛花海全面爆發，500 公尺長的步道被滿滿的花朵包圍，站在哪裡拍都是網美照！這裡不只是打卡熱點，還能一次收錄苦棟樹的淡紫花海，雙重花景一次擁有！春天的美好不能錯過，快揪朋友一起來賞花吧！

「穿黑色」免費狂歡！ PARK2草悟廣場「無聲耳機派對」3天快閃 黑色情人節配對兌換「黑色冰淇淋」

「黑色dress code」免費狂歡！ 台中草悟道 PARK2「黑色情人節」限時3天快閃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。