彰化賞花就選全台最大平地「溪洲公園」吧！123公頃爽看馬鞭草、波斯菊與稻草捲

粉紫色的花牆超欠拍！「東大公園」的九重葛花海全面爆發，500 公尺長的步道被滿滿的花朵包圍，站在哪裡拍都是網美照！這裡不只是打卡熱點，還能一次收錄苦棟樹的淡紫花海，雙重花景一次擁有！春天的美好不能錯過，快揪朋友一起來賞花吧！

2025-04-11 11:01