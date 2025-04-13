4人同行1人免費！ 台中「炯炯岩燒牛排」全新轉型開幕 海線第一間岩燒牛排 自助吧全面大升級

海線也有岩燒牛排啦～～有"海線牛排天花板"之稱的"炯炯特炙牛排"全新轉型變成"炯炯岩燒牛排"，店內排餐由原本的鐵盤全部改用像"凱恩斯"那種的高溫石板，想吃幾分熟可以自己決定，而且石板溫度很持久，排餐冷掉只要再上面煎一下就又變得熱呼呼，實在很方便。肉品種類相當多樣，有提供多種套餐，包含單人、雙人、三人，甚至還有商業午餐，另外自助吧方面也做了全新升級，多了麵條、燉飯、濃湯、生菜沙拉、韓式小菜，再加上之前就有的多種飲料、冰品，真的讓人吃完只有"飽"一個字可以形容。店家目前轉型全新開幕有四人同行一人免費的優惠（以排餐價格低者計算），最少都能省下450元以上，真的超讚，活動可能只到4月底，想體驗看海線第一間岩燒牛排的朋友可得把握時間喔。

"炯炯岩燒牛排"位在沙鹿鎮政路上，與中正街的轉角，附近就是沙鹿公園、沙鹿分駐所、區公所⋯⋯等，停車還蠻方便的，雖然他們沒有附設停車場，但是旁邊運動公園周圍路邊都是可以停的。

整間餐廳由一整排落羽松圍繞著，遠遠看就像是被夾藏在森林裡，給人感覺相當幽靜唯美，也難怪不少網友說是他們是海線最美的牛排餐廳。

店內一共兩層樓，座位以四人桌為主，也有六人桌和雙人桌，環境乾淨明亮，清水模建築設計營造出簡約的視覺感，裝潢非常有質感。

桌邊抽屜拉開有餐具、餐巾紙、濕紙巾、牙線，一應俱全。

桌面放置了四種調味料，分別是黑胡椒粒、玫瑰鹽、蒜味海鹽和特製的辣椒醬，都是排餐的好朋友。

自助區位置和之前一樣，但是有了很大不同，增加了非常多東西。

飲料區這一排幾乎都沒變，冷熱飲加起來將近10幾台，真的超多，每種都喝一杯也飽了不用吃牛排了。

飲料區旁邊原本是自助雪花冰和冰淇淋，現在改成更貼近牛排館的生菜沙拉、濃湯⋯⋯那些。

這兩鍋我還本來以為是熱炒熟食，打開發現居然是麵條和蕈菇燉飯。

旁邊這個是濃湯，有玉米巧達濃湯和義式蔬菜湯兩種。

濃湯前面這三鍋是牛排、麵條的醬料，有黑胡椒醬、蘑菇醬和白醬三種。

再過來這區可豐富了，不但有生菜沙拉還有多種小菜。

小菜一共有8種，當中有醃蘿蔔、辣蘿蔔、泡菜那些，感覺有點像韓式小菜。

小菜旁邊有多種生菜沙拉專用的醬，另外也有萬用的東泉辣椒醬。

最後就是生菜沙拉，店家的生菜包含火焰萵苣⋯⋯等一些種類，已經全部弄在一起，然後是放在一個像是獎盃的超級大盆子裡，看起來好有趣。

生菜盆前面有腰果、麵包丁、蔓越莓果乾，另外在濃湯旁邊還有黃桃、玉米粒，都可以加在生菜上面當配料。

冰淇淋現在換到靠近樓梯處的位置，一樣是明果的牌子，有8種口味可選。

排餐種類豐富，單人的老饕推薦和一般的單人套餐，肉量有兩種份量可選擇，再來就是雙人和三人套餐，這個肉量份量就是固定的，沒法選擇，另外平日11:00-14:00他們也有提供份量較少相對也較便宜的商業午餐，以上都是排餐，除了排餐之外，他們還有賣披薩，這也是之前沒有的。餐點有加收10%清潔服務費，每人最低消費一份主餐，用餐限100分鐘。

岩板雙人海陸餐 $1588

隨餐會附上雜糧餐包，吃起來有點乾，我不是很愛。

店家轉型成岩燒牛排，而岩燒牛排最大特色就是這塊看起來厚重的黑色石板，不管是肉品還是海鮮都要用它來煎，石板溫度非常高，據說有到400度以上，所以千萬不要手賤去碰喔。

我們這天點的是岩板雙人海陸餐，一共有五種肉品再加上干貝和蝦子。

除了肉另外還會附一小碟蔬菜，當中只有杏鮑菇需要煎，其他可以直接吃。

美國安格斯平鐵牛排

店家會先示範怎麼烤，再來就是要靠自己了。

看著牛排在石板上烤得滋滋作響，真的好誘人啊，熟度可以自己掌控，牛排建議3-5分熟，其他豬排、雞排海鮮那些就必須全熟了。

平鐵牛排就是板腱牛排，油脂較少，肉質扎實有嚼勁，牛肉味道相當濃郁，直接單吃就很夠味。

美國PRIME丹佛牛排

丹佛牛排是牛肩胛部位的肉，油脂明顯較平鐵牛排更多，會吃到較多肥肉部分，肉質軟嫩多汁，雖然有一點點筋但不會難咬，簡單灑點蒜味海鹽或是玫瑰鹽就很好吃。

頂級霜降豬菲力

豬的腰內肉，幾乎都是瘦肉，油脂非常少，肉質軟嫩，好吃。

頂級雪花松阪豬

這個油脂非常多，烤的時候油會噴濺得很明顯，千萬別靠太近避免衣服被油噴到。

肉質脆口，有松阪豬獨特的油香味，不喜歡的人可以搭配重口味的醬料例如自助區的醬料或是桌面的辣椒醬一起吃。

黃金玉米雞腿排

雞腿排不太好烤，不只外皮要烤到金黃，肉要烤熟更需要一些時間，雞肉吃起來沒有一般雞腿排腥味，單吃會比較沒味道，要沾鹽或是淋自助區的黑胡椒醬、蘑菇醬才好吃。

日本干貝、海大蝦

干貝選用日本干貝，不能煎太久不然會縮成很小顆，海大蝦也是一樣，建議搭配一點玫瑰鹽吃，這樣就夠了。

排餐吃完後店家會送上甜點，我們這天吃到的是芒果奶酪和焦糖烤布蕾。

芒果奶酪的芒果醬非常甜，令我印象深刻，但是我本身就吃蠻甜的，所以沒差；烤布蕾也不錯，底下布丁不會水水的，好吃耶。

吻仔魚香蔥披薩 $320

除了排餐，店家也有賣披薩，我們吃的這個是"吻仔魚香蔥"口味，用料非常實在，每一片都能吃得到吻仔魚，口味不會太重，很耐吃。

自助吧新增了好多東西，我每一種都有嚐了，特別讓我有印象的是韓式小菜，拿來配蕈菇燉飯莫名的適合，還有生菜沙拉也不錯，很新鮮，比較要注意的是自助區蘑菇醬有點鹹，有拿麵條的千萬別淋太多。

飽足感已經達到99%，還是硬吃了霜淇淋，但是冰淇淋就真的吃不下了QQ。

店家這次轉型真的改變很大，不只是由鐵盤牛排改成岩燒牛排，自助吧也新增好多東西，價格雖然比之前高了不少，但相對C/P值也更高了，重點還是岩燒牛排，這樣的牛排在台中實在非常少見，喜歡吃牛排的人真的一定要去體驗個一次看看。

地址：台中市沙鹿區鎮政路31號

電話：(04)2662-8383

營業時間：11:00-22:00

付費方式：現金/刷卡

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

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