半夜不睡大排長龍！ 台中逢甲商圈「丸南生魚片」新開店搶便宜 為了一片10元的超狂深夜生魚片

台中最強深夜生魚片專賣店"丸南生魚片"開來逢甲商圈附近啦～～試營運第一天就湧現排隊人潮，晚上11點開業時間還沒到就已經排了近百人，一直到半夜2點多還是非常多人，店家主要是賣各式的生魚片、另外也有干貝、甜蝦之類的相關刺身，價格真的便宜到不可思議，就拿5色綜合生魚片來說，20片裝居然才賣200元，等於一片10元而已，最受歡迎的鮭魚生魚片雖然是以時價計算，但也是超便宜，滿滿一盒只要400多元，要是換成在一般日式料理可能都要6、700元了，也難怪一堆人都是好幾盒好幾盒的在買。店家之前內用區很小，現在新的河南店有超大的內用區，用餐環境整個舒適許多，重點是開來逢甲這裡真的很近，以後半夜想吃便宜生魚片不用再跑去環中路台中魚市場啦～～。

丸南生魚片新店面就開在河南路二段，酸小七（之前是醉地府）的隔壁，就是之前的"小蒙牛"那裏，店面是內縮進去的，所以遠遠看可能會看不太到店家，怕找不到的可以直接認"酸小七"。停車還蠻方便的，畢竟店家是深夜營業，停在路邊大概率不會被警察催趕，但是也不要併排喔。

當店家釋出開幕時間消息後，就讓不少沒吃過的人摩拳擦掌，躍躍欲試，果然11點開店還沒到就已經排了近百人，整個傻眼QQ，想說晚點再過來，結果1點半還是一樣那麼多人，原本打算放棄了，但內心一陣掙扎後就決定給他排下去了。

隊伍消化速度不會太慢，排了大概30分鐘後終於到了店前面了。

店外頭有面可愛的看板，重點是當你面對這塊看板時就代表已經快排到你了~~哈哈。

剛進入店內就會看到他們之前魚市場的生魚片冷藏櫃攤位，旁邊是結帳櫃檯，還沒排到之前可以先趕快看一下要買什麼。

攤位冷藏櫃內擺滿了各式各樣的盒裝生魚片，有三色的、五色，也有單一種類的。

最旁邊的是鮭魚，鮭魚是以時價計算，價格會寫在盒子上，大部分都是400多元，偶而也有幾盒是300多、500多元的。

價目表貼在攤位上和結帳櫃台處，看起來真的很便宜。

後方料理區也是超忙，員工不斷切著生魚片，然後裝盒，手幾乎沒有停下來。

旁邊就是內用區，用餐空間還蠻大的，比起之前魚市場那邊真的舒適許多。

還有提供微波爐，怕生魚片沒有熟的也可以把它微波加熱⋯⋯開玩笑的啦，他們好像有賣味噌湯，可能是加熱味噌湯吧。

外用餐區這邊也有一些自助式投幣的飲料、水果可以買，價格也是很便宜喔。

買了一盒鮭魚生魚片、五色綜合生魚片200元裝。

古早味冬瓜茶是店家贈送的，可能是試營運的關係吧。

生魚片的山葵醬和醬油都給蠻多包的，我買兩盒就給了各5包以上。

鮭魚生魚片 $360

店家鮭魚一盒大概都400多元，360元算是裡面價格最低的，份量真的不少，這在一般日式料理店沒有500元是不可能的。

魚肉大小塊差不多，每一塊都是有厚度的，不是薄切的喔，肉質十分滑嫩，油脂很豐厚，口感並沒有到很冰涼的程度，有些人可能會很在意，但我自己是還蠻喜歡這樣的溫度。

五色綜合生魚片20入 $200

綜合的有20入和30入，價格分別是200和300，一片都是只要10元而已，真的太便宜。

裏頭包含鮭魚、鮪魚、旗魚、油魚和鲱魚卵，鮭魚色澤感覺沒有像單盒鮭魚的那麼鮮豔，想吃鮭魚的還是要點單盒的比較好，比較特別的還有油魚，就是乳白色看起來像奶酪的那個，這個一般日式料理還是生魚片店都比較少見，因為不少人說吃了油魚會拉肚子，我自己吃了是沒有這樣情形，如果還是會介意的話建議可以點三色綜合，就不會有油魚了。

吃到一半才發現盒子是雙層的，底下是放蘿蔔絲的，剛好可以拿來裝山葵醬和醬油。

吃完後已經是半夜3點了，外頭總算沒有人排隊了，不過還是有零星客人進來購買，真的不禁讓人懷疑大家都不用睡覺嗎～～哈哈。

店家外面的石子地有特地設置了一些座位區，但是只有小桌子沒有椅子，感覺很像韓國站著吃烤肉那樣，如果店內坐滿了，不介意的話也可以拿來這邊吃。

應該很多人和我一樣都沒有吃過他們之前魚市場那邊的店吧，畢竟魚市場不是在市區內，半夜去總是有點不方便，現在他們搬來逢甲這邊真的是太好了，交通方便，附近老虎城還有電影院，看完電影剛好可以來這吃宵夜。店家的生魚片真的超便宜，比起在日式料理店吃還划算，新鮮度也在可接受的範圍內，對年輕學生或是小資族來說應該蠻有吸引力的，就是排隊排得有點久就是了～～哈哈。

丸南生魚片 河南店

地址：台中市西屯區河南路二段443-1號

電話：(04)2452-8437

營業時間：23:00-05:00（星期日公休）

收費方式：現金

店家臉書粉絲頁：無

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

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