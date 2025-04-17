台中夜晚新玩法！3種風格深夜食堂，最Chill宵夜地圖

你以為台中的宵夜只有逛夜市、吃鹹酥雞？這次我要帶你解鎖三間風格超鮮明、超有特色的深夜食堂！從南洋露營風餐酒館，到藏著滑板場的居酒屋，最後再上山吹風看夜景配熱茶，一次體驗台中夜生活最Chill的三種方式！

台中美食宵夜Top3｜炬伙 Torch

炬伙 Torch｜露營系餐酒館，美祿麻糬＋參峇烤魚讓人驚豔

走進「炬伙 Torch」，彷彿瞬間進入一場城市裡的露營派對。暖黃燈串、木質桌椅、營火篝火…整體氛圍不只好拍，還超放鬆。這裡不只氣氛迷人，餐點也非常有創意！

圖/ReadyGo

我最推薦的絕對是參峇醬烤魚，厚厚一層參峇醬塗得豪邁，烤到魚皮微焦、肉質鮮嫩，鹹香辣勁超下酒。酸辣蒸蛤蜊則是開胃必點，檸檬清香中帶點微辣，讓人一口接一口。

甜點控請鎖定「美祿麻糬卷」，外層撒滿濃濃美祿粉，裡面是熱熱軟Q的麻糬，真的差點吃兩串停不下來！

餐廳資訊

地址：406台中市北屯區敦富路143號

電話：0916 594 928

營業時間：每日 17:30–00:30

台中美食宵夜Top3｜頑板 Bar 串燒町

頑板 Bar 串燒町｜居酒屋＋滑板場？宵夜邊吃邊看秀

台中最酷的居酒屋非「頑板 Bar 串燒町」莫屬！後方居然藏了一座滑板場，讓你邊啃串燒邊看滑板高手秀技，氣氛直接破表。

圖/ReadyGo

我個人大推「鱈魚肝牛肉卷」，一口咬下鱈魚肝的濃郁與牛肉的軟嫩在嘴裡融合，真的會上癮。還有「烏魚子豬肉卷」，豬肉油脂＋烏魚子鹹香，罪惡感爆棚卻停不下來。

想來點特別的，一定要試試「青花椒烤魚」，香麻不嗆，魚肉新鮮細緻，越吃越過癮。店內還有藝人推薦的茭白筍豬肉卷與起司洋蔥圈，也都超有水準！

餐廳資訊

地址：406台中市北屯區中清路二段1111號

電話：04 2425 8488

營業時間：每日 17:00–01:00

台中美食宵夜Top3｜眺高 Stay With Mountain

眺高 Stay With Mountain｜夜景配熱茶，完美收尾

吃飽了、喝足了，接下來就是上山吹風、療癒腸胃的時候啦！「眺高 Stay With Mountain」位在北屯區山腰上，視野遼闊，傍晚來可以看到夕陽，晚上則是整片燈海。

圖/ReadyGo

我點了一杯熱熱的蔓越莓果茶，酸酸甜甜、超級舒服，搭配黑松露野菇烤餅，一酥一香剛剛好。這裡的餐點都走精緻風，像是軟殼蟹海膽味噌燉飯、干貝鮭魚卵義大利麵也都好評不斷。

建議提前預約，尤其假日晚上人潮超多，山路狹窄車位有限。戶外座位雖然冷，但氣氛真的無敵。

餐廳資訊

地址：406台中市北屯區廍子路700巷11弄36號

電話：04 2439 0886

營業時間：

週一至五：16:00–00:00

週六日：11:30–01:00

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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