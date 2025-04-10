「穿黑色」免費狂歡！ PARK2草悟廣場「無聲耳機派對」3天快閃 黑色情人節配對兌換「黑色冰淇淋」

台中人嗨起來！ 台中PARK2草悟廣場將於4/12至4/14舉辦限時活動「Black Love 黑色情人節」打造一場獨具特色的黑色情人節派對，以「SILENT PARTY無聲耳機派對」攜手 DJ Pelerin與DJ TB帶來新潮音樂，更舉行穿著全身黑的Dress Code免費入場狂歡，還能獲得號碼貼紙現場隨機匹配夥伴，一同前往免費兌換特色冰淇淋！

圖／PARK2 草悟廣場提供

PARK2「Black Love 黑色情人節」為期三天舉辦單身狂歡活動，其中包括4/12晚間8點登場的「SILENT PARTY無聲耳機派對」，只要符合「黑色 Dress Code」即可免費參加，戴上耳機聆聽雙頻道音樂，讓參與者自由切換風格、在音樂中盡情狂歡。

圖／PARK2 草悟廣場提供

PARK2更攜手周邊8間人氣餐酒品牌合作，推出專屬黑色情人節主題餐飲優惠，例如「新村站著吃」4/12免費招待單身貼紙人士shot乙杯；全身黑色造型到位，「愛爾蘭funs」購買特製薯條即贈特調飲品；「出外人、PetitPetit、PRO BEER、SUNMAI BAR」皆祭出期間限定酒款優惠；「水母吃乳酪」推出購買黑色蜜桃方塊費南雪即贈青梅泡泡。

圖／PARK2 草悟廣場提供

PARK2更特別策劃了趣味配對活動，讓參加者在燈光和音樂中找到與自己匹配的另一半，並有機會前往「山風藍」兌換限定款冰淇淋。這場「Black Love 黑色情人節」派對將不僅讓大家享受美食美酒，更讓每位參與者在派對中找到屬於自己的歡樂時刻。

圖／PARK2 草悟廣場提供

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

PARK2「Black Love 黑色情人節」

日期：2025/04/12~2025/04/14

時間：AM 09：00至AM 01：00

地點：台中市西區英才路534號 B1F廣場