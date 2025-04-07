最火「九重葛花牆」免費拍到飽！長500公尺「爆滿桃紅花瀑」有夠美 紅綠交織復古氛圍感
超飽和絕美花牆！台中夯點「九重葛花牆」華麗登場，桃紅色系花朵盛放，帶有漸層色彩交織的桃紅背景超級顯眼。想追花記得手腳要快，準備好穿搭就出發美拍一波！
輪到九重葛上陣！台中西屯熱門免費賞花點「東大公園九重葛」迎來最美花季，總長達500公尺的「九重葛花牆」爆滿盛開格外壯觀，桃紅花朵交疊出多層次的美麗花瀑，在綠葉的相襯下多了一分復古感，不論是拍空景還是入鏡合照都美到不行。
「東大公園九重葛」每年都會吸引不少人朝聖打卡，更成為許多人年年必訪的追花聖地，到訪過的網友分享「美不勝收 紅很吸引人」、「經過東大路一段無法忽視的九重葛花海」、「滿山滿谷的九重葛盛開，無料美景」。
Google導航：東大公園九重葛
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言