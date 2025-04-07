快訊

北市議員陳怡君涉詐助理費案 檢聲請延押「饅頭主任」

證交所：936檔股票今跌停 明平盤以下禁止放空

獨／不是跌停？台積電盤後現1035元高價 引市場熱議

最火「九重葛花牆」免費拍到飽！長500公尺「爆滿桃紅花瀑」有夠美　紅綠交織復古氛圍感

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
2025/4/4拍攝。圖／IG@molly888666授權
2025/4/4拍攝。圖／IG@molly888666授權

超飽和絕美花牆！台中夯點「九重葛花牆」華麗登場，桃紅色系花朵盛放，帶有漸層色彩交織的桃紅背景超級顯眼。想追花記得手腳要快，準備好穿搭就出發美拍一波！

2025/4/4拍攝。圖／IG@molly888666授權
2025/4/4拍攝。圖／IG@molly888666授權

輪到九重葛上陣！台中西屯熱門免費賞花點「東大公園九重葛」迎來最美花季，總長達500公尺的「九重葛花牆」爆滿盛開格外壯觀，桃紅花朵交疊出多層次的美麗花瀑，在綠葉的相襯下多了一分復古感，不論是拍空景還是入鏡合照都美到不行。

2025/4/4拍攝。圖／IG@molly888666授權
2025/4/4拍攝。圖／IG@molly888666授權

2025/4/4拍攝。圖／IG@molly888666授權
2025/4/4拍攝。圖／IG@molly888666授權

「東大公園九重葛」每年都會吸引不少人朝聖打卡，更成為許多人年年必訪的追花聖地，到訪過的網友分享「美不勝收 紅很吸引人」、「經過東大路一段無法忽視的九重葛花海」、「滿山滿谷的九重葛盛開，無料美景」。

Google導航：東大公園九重葛

編輯推薦

九重葛 公園 台中旅遊 復古 熱門景點 美景 賞花

相關新聞

從熊本飄洋過海來台！台中星野餐飲集團旗下最新甜點品牌，必點「草莓純生鮮奶油蛋糕、招牌純生布丁」與「檸檬蛋糕」

udn走跳美食／柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 2025年最讓魚編期盼的甜點品牌終於開幕啦！台中星野餐飲集團旗下最新甜點品牌「𝘒𝘢𝘫𝘶菓樹 」，從日本熊本飄洋過海來台，近期不僅有日本甜點師傅駐

最火「九重葛花牆」免費拍到飽！長500公尺「爆滿桃紅花瀑」有夠美　紅綠交織復古氛圍感

超飽和絕美花牆！台中夯點「九重葛花牆」華麗登場，桃紅色系花朵盛放，帶有漸層色彩交織的桃紅背景超級顯眼。想追花記得手腳要快，準備好穿搭就出發美拍一波！

台中文學館雪白流蘇花開！走進獨特日式風情 浪漫氛圍滿點

你是否曾夢想過置身於日式庭園，沉浸在柔美花朵的包圍中？台中文學館帶你穿越春天的浪漫，流蘇花與苦棟樹共同演繹了一場美麗的花海秀！來吧，一起在這片寧靜的美景中放慢腳步，感受每一刻的芬芳。

2025「員林蜀葵花季」盛大登場 萬株綻放喜迎賞花客

【旅奇傳媒/編輯部報導】由員林市公所主辦「2025員林蜀葵花季」於日前舉辦記者會，公布03/29 (六) 開幕並活動至04/20（日），開放免費入園參觀。員林蜀葵花期長達1個月，歡迎各地遊客前來員林欣

2025日月潭夏日之旅：白天暢遊湖光美景、夜晚螢火蟲秘境共舞浪漫

夏日的日月潭不僅擁有令人陶醉的湖光山色，更在夜幕降臨時分綻放出神秘的螢火蟲奇景。 從白天的湖畔風光，到夜晚與螢火共舞的浪漫時刻。本文將帶您探索如何運用全新的包車玩法、舒適飯店推薦、SUP體驗簡介、世界最美單車路線介紹，輕鬆暢遊日月潭，捕捉每一個夏夜螢火蟲閃爍的美好瞬間。

抹茶控必收藏！超美「抹茶繡球花霜淇淋」，還有「現刷抹茶拿鐵」香濃又好喝

udn走跳美食／糖糖 台中又出現超美的繡球花霜淇淋囉！最近一直被7-11的繡球花霜淇淋燒到，可惜目前只有彰化門市有，台中之前也有一間繡球花霜淇淋，不過現在暫停營業了，沒想到這天來北屯意外發現了這

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。