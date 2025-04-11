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台中夢幻打卡點！東大公園九重葛綻放 加碼苦棟樹花海一次收

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：周宗球攝影
▲圖片來源：周宗球攝影


每年春天，台中西屯區「東大公園」都會迎來最浪漫的時刻——九重葛花海盛放，形成一條壯觀的粉紫色花牆，成為攝影愛好者和賞花迷的朝聖之地。這片花海緊鄰東大路，綿延長達500公尺，當花朵熱情綻放，宛如花瀑傾瀉，繽紛浪漫的氛圍，讓每個路過的人都忍不住駐足拍照。


▲圖片來源：周宗球攝影
▲圖片來源：周宗球攝影


東大公園：生態與美景交織的城市綠洲


東大公園因鄰近東海大學而得名，是西屯區重要的自然綠地。園內規劃結合生態廊道概念，木棧道蜿蜒圍繞滯洪池，讓來訪的人能夠輕鬆漫步其中，享受被綠意與花香包圍的愜意氛圍。九重葛花海正是這座公園最吸睛的亮點之一，沿著步道欣賞花牆，隨風飄落的花瓣更增添詩意，為每一張照片增添夢幻感。


▲圖片來源：周宗球攝影
▲圖片來源：周宗球攝影


最佳拍攝角度，讓美照更有層次


想要拍出與眾不同的賞花美照？建議蹲坐在花牆前取景，讓整片九重葛映襯出迷人氛圍，或者將公園的石牆、路牌、欄杆等元素融入構圖，讓畫面更具層次感。不論是近拍花瓣細緻的紋理，還是遠拍整條花牆的壯麗景色，都能輕鬆捕捉九重葛的獨特魅力。


▲圖片來源：周宗球攝影
▲圖片來源：周宗球攝影


苦棟樹花海同步綻放，雙重花景一次收錄


除了九重葛花海，往公園內部走去，還能發現今年特別茂盛的苦棟樹。淡紫色的小花細緻點綴枝頭，飄散著淡雅的花香，與熱情奔放的九重葛形成截然不同的浪漫風情。如果想要一次收藏兩種春日限定的美景，這裡絕對值得一訪。


▲圖片來源：周宗球攝影
▲圖片來源：周宗球攝影


【東大公園九重葛花海】

賞花地點：台中市西屯區東大路一段759號

【※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


延伸閱讀//城市秘境曝光！大里軟體園區苦棟樹花開 詩意美景讓人驚艷！

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九重葛 公園 花海

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