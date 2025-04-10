一球球粉嫩炸裂太犯規！2025薰衣草森林「繡球花季」繽紛登場





隨著春天的氣息悄然蔓延，位於台中新社山林間的「薰衣草森林」，繼薰衣草節後，再次迎來令人期待的季節盛事——繡球花季與螢火蟲季雙重登場！從4月至5月期間，園區各處開始被五彩繽紛的繡球花妝點，夢幻花海鋪展在森林之中，宛如置身童話世界，是春季最不能錯過的賞花勝地。





▲圖片來源：IG@dust._journey





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一球球繽紛綻放，夢幻繡球花美到爆棚





繡球花以一球球可愛飽滿的模樣獨占春日花季焦點，在薰衣草森林裡更是隨處可見。從入口的「森林島嶼」到「香草市集」，再延伸到薰衣草花田後方的森林步道，繡球花如繽紛彩球綻放，一步一景、美不勝收。尤其是在花田側邊靠近森林美術館的步道區，繡球花以庭園造景的形式呈現，宛如私藏的祕密花園，是攝影愛好者與網美們的打卡首選。





▲圖片來源：IG@dust._journey





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紫藤點綴花棚步道，浪漫加乘





除了主角繡球花外，通往薰衣草花田的必經步道也悄悄被紫藤花妝點，一串串紫色花朵自花棚垂落，隨風輕搖，增添一股迷人浪漫氛圍。走在鋪滿花香的步道上，不僅能欣賞繽紛繡球，還能在紫藤花下慢步放空，讓人感受滿滿的療癒。





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▲香草市集裡還有一處爆炸盛開的許願藤通道。(圖片來源：IG@dust._journey )





夜晚限定！與螢火蟲共舞的魔幻時光





賞完白天的花海，夜晚的薰衣草森林更是別有洞天。每逢4、5月，只要天氣良好，園區就會迎來一閃一閃的火金姑們登場。被繡球花包圍的森林，在夜幕低垂後轉為星光閃爍的秘境，浪漫指數破表，賞花加上賞螢，絕對是春日出遊最浪漫的行程。





▲圖片來源：IG@dust._journey





薰衣草森林除了繡球花海與螢火蟲外，園區內還設有香草主題商店、特色咖啡屋、手作小舖，讓旅客在賞花之餘也能放慢步調、享受美食與購物樂趣。花季期間更是活動豐富，無論是親子同遊、情侶約會或閨蜜打卡，都能享受一段與大自然貼近的療癒旅程。





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【2025薰衣草森林繡球花季】

賞花地點：台中市新社區中興街20號

收費方式：200/人（贈送冰淇淋買1送1卷＆入園幣可兌換獨家茶包）

交通方式：附設免費停車場

※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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