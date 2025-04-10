長榮酒店新品牌《采．寓 halo house》開幕致敬藝術 打造台中住宿新地標

【文・旅報傳媒】

長榮酒店全新輕奢品牌《采．寓 halo house》3／25盛大開幕，地點位於台中七期精華地段，距離秋紅谷僅咫尺之遙，步行至台中國家歌劇院、大遠百及Tiger City等地標皆在5分鐘範圍內。酒店共有130間房，以流線感六角形玻璃帷幕建築設計，呼應台中國家歌劇院的藝術曲線，室內亦融合圓弧造型。細節匯聚「款待」（hospitality）、「藝術」（art）、「休閒」（leisure）與「美聲」（opera）元素，成為台中建築新地標。

慶賀新品牌啟動，酒店特別舉行盛大開幕剪綵儀式，出席貴賓包括台中市政府觀旅局局長陳美秀、台中市觀光旅館商業同業公會理事長姜文偉、長榮國際公司監察人戴錦銓、長榮國際公司董事長葉佳全，以及遠立宏公司董事長盧柏宏等，共同為《采．寓 halo house》剪綵揭幕，同聲祝賀該品牌業績長紅，旅運輝煌。

長榮酒店全新品牌《采．寓halo house》開幕，貴賓共同剪綵。（左2起）台中市觀光旅館商業同業公會理事長姜文偉、長榮國際公司監察人戴錦銓、台中市政府觀旅局局長陳美秀、長榮國際公司董事長葉佳全、遠立宏公司董事長盧柏宏。 圖／采．寓 halo house 提供

雙重享受：輕奢設計與卓越服務

《采．寓 halo house》的內裝以美拉德色系為主，營造溫暖且輕奢的氛圍，包括烘焙暖黃、淺棕、焦糖、紅磚及米杏等低飽和度自然色調布置，帶來舒適又不失時尚感的居住體驗。此外，酒店全館標配美國席夢思名床，分層選用高端洗浴備品—義大利精品品牌「寶格麗」（BVLGARI）及台灣天然保養品牌「一日茶道 TEAORY」；9～14層豪華樓層還升級配備Dyson吹風機，提供旅客「輕奢不輕微」的細膩服務。

《采．寓 Halo House》豪華樓層雙人房視野寬闊，可一覽七期都會高樓。客房內提供Dyson吹風機、義大利BVLGARI沐浴備品及美國席夢思名床等C3大備品，帶來輕奢享受。 圖／采．寓 halo house 提供

設計亮點：藝術美學與台灣特色碰撞

酒店一樓大廳的設計以「現代化涵洞概念」為靈感，搭配台灣在地香氛品牌璞草園打造專屬香氣「初戀」，融合檸檬馬鞭草、迷迭香、柳杉葉和玫瑰天竺葵的氣息，為住客營造活力且清新的踏入體驗。多處空間陳設德國KARE設計的家飾藝品，結合當代藝術與復古格調，既提升公用空間的美感，也凸顯品牌的時尚品味。

再往深處走，就會在一樓轉角處看見名為「氣球 Montgolfier」的巨幅畫作，描述法國孟戈菲兄弟於1783年在巴黎成功試飛首批熱氣球的場景，這是用藝術方式象徵《采．寓 halo house》的輕奢品牌啟航，開啟全新住宿未來。

共享空間跨界合作 早餐品味在地經典

位於15樓的公共空間，提供住客觀景台、共享空間Les Amis（法文意為「朋友」）、健身房、多功能室以及自助洗衣房等服務，並設置德國KARE品牌藝術品及日韓零食飲料機，為國際旅客打造輕鬆又愜意的社交與休閒場所。《采．寓 halo house》更攜手「台中最美公園咖啡廳」——卡啡那CAFFAINA咖啡館合作，不僅在房間內提供手沖咖啡包，房客亦可享卡啡那精緻早午餐，包括法式牛肉可頌、燻鮭蛋沙拉貝果等極具質感的餐點，在溫暖灑落的晨光中，享受早午餐的法式高雅與浪漫。

開幕限定優惠大放送 歡迎「采．寓」同樂

為慶祝《采．寓 halo house》開幕，自即日起至6／30止，凡入住豪華樓層，皆可獲得「空氣藍」與「陽光黃」夾腳拖鞋各一雙，以及「采．寓」環保購物提袋一個。酒店還舉辦以諧音梗為主題的趣味活動：房客姓名若有任一字與「采．寓」同音，可獲得長榮巧克力；如有任兩字同音，可免費升等房型；若姓名與「采．寓」完全同音又同字，則加贈台中長榮桂冠酒店冠品鐵板燒套餐兩客（價值5,016元）。

采．寓 halo house

地址：407台中市西屯區市政北七路189號

專線：(04) 2258-9688

官網：https://www.halo-house.com.tw/

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