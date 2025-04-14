南投埔里「虎嘯山嵐」最新景觀餐廳免費入園！ 俯瞰埔里盆地美景、飛行傘 小孩很愛大草地奔跑、溜滑梯好放電

「虎嘯山嵐」原址是「虎嘯山莊」，於2024年改裝新開幕，園區免費入場，不但可以登高眺望整個埔里盆地的城市美景，還有大片草地與溜滑梯讓小孩放電，喜歡露營虎嘯山嵐也有提供營地，讓遊客可以預訂租用露營～

之前到訪虎頭山觀景台看夜景的時候，就有注意過「虎嘯山莊」，不過每次都是用過餐才過來虎頭山，沒機會到虎嘯山莊用餐。這次回埔里發現原址已經變成「虎嘯山嵐」，而且網路評價很好，立刻上網訂位來喝杯愜意下午茶～

【虎嘯山嵐（原虎嘯山莊）】

電話：0905 700 129

地址：545南投縣埔里鎮知安路100號

營業時間：中午時段11:00-14:00；下午茶時段14:00-16:00

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虎嘯山嵐 園區環境

虎嘯山嵐進入園區是免門票的，所以就算不用餐、不露營，一樣可以來欣賞風景兼溜小孩金大心。而且入口處左手邊就是停車場，開車過來很方便呀！

虎嘯山嵐位於海拔約500-600公尺的虎頭山，因氣流穩定，這裡也是全台知名的飛行傘基地。站在園區內，你可以登高眺望整個埔里盆地的城市美景，清晨的雲海、白天的山巒疊翠，甚至夜晚的小鎮燈火夜景，都很值得一看！不時還有五顏六色的飛行傘翱翔天空，非常有趣～

紅豆薏仁兩姐妹離開餐廳後待最久的地方，莫過於溜滑梯區啦！奔跑嬉戲、爬來爬去，放電指數100%。

草地旁設有步道，吃太飽可以過來散步走走～

虎嘯山嵐 餐廳店面

虎嘯山嵐餐廳是一棟兩層樓的純白建築，目前一樓不開放，用餐座位以二樓為主。

虎嘯山嵐餐廳四週以透明玻璃構築，讓採光美景可以透進室內，搭配溫暖的木質元素與熱帶植栽，營造出濃濃的南洋度假氛圍。

走入餐廳，陽光柔和灑落，天花板懸掛著幾盞藤編燈罩，部分座位靠著玻璃窗而設，坐在這裡可以一邊品嚐美食，一邊欣賞窗外埔里盆地的遼闊風光，氛圍感滿滿～

在拍虎嘯山嵐餐廳櫃檯的時候，店員還比了讚超級可愛！對了！它們家用餐不收服務費，需要取水拿餐具自己來～

餐廳露台是到訪必拍的絕美景點！埔里盆地的壯麗全景盡收眼底，遠處層巒疊嶂、埔里市景一覽無遺，天空中點綴著五彩繽紛的飛行傘，視野非常療闊～

這邊還很貼心的設置了沙發椅，坐下來背景就是埔里市景相當好拍呀～

虎嘯山嵐 點餐方式

虎嘯山嵐點餐是用手機掃 QR Code ，自行點餐，送單後再到櫃檯報桌號結帳即可。餐畢也記得要自己將餐具回收喔～

虎嘯山嵐 菜單

虎嘯山嵐菜單如下，最上方的「紅色區」是中午時段11:00-14:00限定提供；最下方的「橘色區」是。下午茶時段14:00-16:00限定提供；只有「藍色區」餐點全時段供應。

對了！低消不同時段也不一樣中午時段11:00-14:00，每人低消一份主食商品。下午茶時段14:00-16:00，每人低消一份商品。未滿6歲無低消，6歲~12歲需低消一份商品。

虎嘯山嵐 下午茶 餐點

草莓千層蛋糕

▼草莓千層蛋糕(季節限定)，一份150元。千層蛋糕口感溼潤、柔軟細膩、層次分明，吃得到草莓香氣，不過偏淡一些，甜度適中，蠻好吃的。

蜂蜜鬆餅

▼蜂蜜鬆餅，一份180元。鬆餅表層有烤出微微的酥脆感很加分，咀嚼時吃得到蛋香，搭配香甜蜂蜜蠻涮嘴的～

鮮百香果美式、百香百花蜜

▼鮮百香果美式，一杯150元。咖啡類型有點像西西里咖啡，但因為以百香果取代檸檬，酸度較淡雅、果香更濃郁，微苦中透出自然的甜味很順口。不過它們家咖啡的味道對我來說偏淡了點。

▼百香百花蜜，一杯130元。喝起來其實就是冰涼氣泡版的蜂蜜百香果汁，冰冰甜甜的消暑汽水～

虎嘯山嵐 評價

虎嘯山嵐園區可以免費入園金大心，虎頭山上的絕佳視野可以俯看整個埔里市景，還有大片草地和溜滑梯很適合帶小孩來走走！餐點的部分，這次我吃的是下午茶，甜點飲料表現都不錯，下次再來試試正餐，看起來蠻好吃的呀。

虎嘯山嵐 常見問題

Q1. 虎嘯山嵐需要門票嗎？

A1. 不需要，虎嘯山嵐是免費入園的景點，但餐廳內用有低消要求。

Q2. 虎嘯山嵐適合帶小孩去嗎？

A2. 非常適合！園區內有大片草地和溜滑梯，是埔里免費親子景點的好選擇。

Q3. 虎嘯山嵐餐廳低消是多少？

A3. 中午時段11:00-14:00，每人低消一份主食商品。下午茶時段14:00-16:00，每人低消一份商品。未滿6歲無低消，6歲~12歲需低消一份商品。

【消費資訊】

用餐時間：2025年2月

虎嘯山嵐 （原虎嘯山莊）

電話：0905 700 129

地址：545南投縣埔里鎮知安路100號

營業時間：中午時段11:00-14:00；下午茶時段14:00-16:00

虎嘯山嵐線上訂位連結

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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