蔬食者必訪！台中南洋系美食首推 「檳城白咖哩麵」令人上癮





台中最具南洋風情的料理品牌「熱浪小島」據點再加一！位於台中北區的【熱浪小島-忠明店】於2025年2月新開幕的分店，店家承襲品牌一貫的南洋氛圍，除了環境空間明亮且充滿木質溫潤感之外，餐點更是以濃郁香料與經典風味席捲著饕客們的味蕾，每一道料理更是對東南亞美食文化的致敬，讓來訪的客人都不禁為之著迷！













走進店裡，能看到內用環境空間以大面落地窗營造開放感，木質桌椅搭配柔和燈光，營造出簡約溫馨的氛圍。牆上精緻的香料介紹，讓食客在品味佳餚的同時，也能深入了解南洋料理的精髓。













店內提供南洋經典湯麵、風味拌麵與特色小菜。湯麵系列以濃郁香料與高湯調和出誘人滋味，包含檳城白咖哩湯麵與新加坡咖哩湯麵，每一碗皆展現南洋獨有風味與層次感。蔬菜則是以獨家黑打拋、香樁醬料調味，呈現出截然不同的滋味，為餐點增添不俗的豐富感。









│新加坡咖哩麵





招牌新加坡咖哩麵融合了豐富的南洋香料和椰漿的濃郁風味，湯底充滿異國情調，誘人的香氣讓人食指大動！椰奶與多種香料交織出的咖哩湯頭，順滑口感令人陶醉，搭配新鮮時蔬，無論搭配是嫩滑粿條還是手工麵條，都能讓客人品味到獨特的南洋風味。









│檳城白咖哩麵





廣受好評的檳城白咖哩麵是道來自馬來西亞的特色風味，以獨特的南洋風味呈現素食創意從而令人驚豔。小火慢炒的白咖哩辣椒，香料的運用和湯底的慢燉，完美重現了地道的口感，卻又保持了素食料理的清新韻味。濃郁牛奶和南洋香料的結合，讓湯頭滑順又帶有層次感，與滑嫩的麵條相得益彰。搭配素花枝捲、酥脆豆皮和老油條等配料，吸滿湯汁後，口感更加豐富！













│叉燒銷魂飯





經典中的經典！叉燒銷魂飯以香氣四溢的素叉燒為主角，配上白飯與特製醬汁，淋上新鮮的綠辣椒，簡單卻極具魅力。吃下去的每一口都散發著令人垂涎的香氣，讓人一吃成主顧，回味無窮！









│泰式酥豆腐





自推出以來人氣不減的泰式酥豆腐，表面酥脆，內裡卻柔嫩無比。這道小菜表面覆蓋的脆皮，猶如日式揚出豆腐，搭配酸辣的泰式醬料，花生、香菜和小黃瓜的清脆加入，讓每一口都帶有爽口的層次感，口感酸辣開胃，定是每桌必點的小菜。









│咖哩KFC





這款台式素料的新創之作，將經典的炸雞變身為素食版本。採用非基因改造大豆纖維製成的素雞塊，撒上香酥咖哩葉和特製的咖哩辣粉，讓每一口都帶有鹹香濃郁的風味，吃上一口就難以停下來！









除了主食與特選小吃之外，時蔬料理也不拘一格，無論是娃娃菜、花椰菜或高麗菜，都可以選擇搭配經典的香椿醬，或是獨特調製的黑打拋醬，與素肉、杏鮑菇和馬鈴薯的搭配，打造出別具一格的鹹香口味。













另外，享用美食佳餚，來點特色飲品止渴解膩再適合不過！其中，頗具人氣的香檸茶採用自家栽種的檸檬葉與新鮮檸檬，帶來清新、無咖啡因的爽口滋味，無論白天或晚上都能解膩開胃。還有南洋料理必點的泰式奶茶則以適中的甜度與濃郁奶香深受喜愛，每一口都讓人越喝越上癮！









「熱浪小島」秉持健康與食安第一的原則，選用自家農場栽種的香料與在地新鮮蔬菜，讓每道料理都能呈現最純粹的南洋風味。無論是想來一場異國味覺之旅，還是尋找一處溫馨舒適的用餐環境，相信【熱浪小島-忠明店】都是你的最佳選擇！









【熱浪小島-忠明店】

店家地址：台中市北區忠明路453號1樓

營業時間：11:00–20:00

聯絡電話：0981351493

粉絲專頁：bit.ly/4hbClr4





延伸閱讀//台中必吃蔬食料理！南洋咖哩麵、特色小菜創意風味一吃愛上

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」