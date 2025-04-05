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台中文學館雪白流蘇花開！走進獨特日式風情 浪漫氛圍滿點

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：陳靜微攝影
▲圖片來源：陳靜微攝影


位於台中西區的「台中文學館」，是一處集文學氛圍與自然美景於一體的文化勝地。這座園區擁有6棟充滿日式風情的宿舍建築，仿佛每一棟都在訴說著過去的故事。走進這片園區，彷彿步入了一個充滿綠意的日式小鎮，精緻的小道、優雅的建築、以及四周環繞的自然景觀，都彷彿是從日本景點中移植過來的一般。這裡的每一個角落，都蘊含著悠久的文化與歷史，是愛好文藝的你不容錯過的好去處。


▲圖片來源：陳靜微攝影
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▲圖片來源：陳靜微攝影
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流蘇花盛開，帶來春天的氣息


在這片充滿日式風情的園區內，數十棵流蘇樹正值盛開之際。當春風拂過，滿樹的白色流蘇花隨風搖曳，散發出淡淡的清香，將整個園區的氣氛點綴得如詩如畫。站在樹下，仰望那一簇簇柔美的花朵，彷彿置身於日本的風景之中，讓人不禁停下腳步，深深陶醉於這片浪漫的花海


▲圖片來源：陳靜微攝影
▲圖片來源：陳靜微攝影


▲圖片來源：陳靜微攝影
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苦棟樹也為春日增色


除了流蘇花，園區內的苦棟樹也在春季如約綻放。苦棟樹的花朵色澤鮮豔，與周圍的流蘇花交相輝映，為園區增添了更多色彩。漫步在文學館的園區內，除了流蘇花的細膩與優雅，苦棟花的火紅也為這片安靜的場所帶來了不一樣的熱情。這樣的美景，使得文學館成為一個無論是散步還是拍照都十分完美的地方。


▲圖片來源：陳靜微攝影
▲圖片來源：陳靜微攝影


「台中文學館」是個適合朋友聚會、拍攝藝術照片或享受悠閒時光的理想場所。無論是品味春天的花海，還是沉浸在日式建築和文化的氛圍中，都能讓您感受到一種與城市喧囂截然不同的寧靜。在這裡，您不僅能欣賞美麗的流蘇花和苦棟樹，也能靜下心來，與朋友或自己一同體會這片文藝氛圍所帶來的無限魅力。快來台中文學館，感受這片美麗的春日秘境吧！


▲圖片來源：陳靜微攝影
▲圖片來源：陳靜微攝影


「台中文學館流蘇花開」

賞花地點：台中市西區樂群街38號

※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


延伸閱讀//城市秘境曝光！大里軟體園區苦棟樹花開 詩意美景讓人驚艷！

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