連假親子遊！到中台世界博物館免費玩手作、闖關拿好禮

【旅奇傳媒/編輯部報導】2025年兒童清明四天連假即將登場，有哪些好玩的親子活動可以參加呢？位於南投埔里的中台世界博物館木雕分館，將於04/05舉辦「遊木．逛歷史」戶外教育市集。

▲木鴨彩繪攤位，帶回專屬的可愛小鴨。 圖：中台世界博物館／提供

▲粉線工藝攤位，老師設計的獨家圖案。 圖：中台世界博物館／提供

「遊木．逛歷史」戶外教育市集，是木雕分館的年度活動，在去年創下900人次參與的紀錄，今年共設置六個手作體驗攤位，帶民眾體驗傳承百年的粉線工藝、彩繪木雕小鴨、刨筷DIY、手環編織，還有現場生態導覽、博物館展件任務等豐富活動。當日參加民眾可領取集章卡後，以闖關集章的方式完成任務，最後，轉動輪盤帶回豐富獎品。

▲闖關完成任務後，還可以到服務台抽獎品。 圖：中台世界博物館／提供

民眾可至展廳參加展件任務，認識佛教藝術。 圖：中台世界博物館／提供

在活動當天，除了木雕分館的免費活動外，若民眾時間較充裕，還能憑優待票免費參觀本館，一次看完歷代佛教藝術造像之美。趁著連續假期，趕緊安排到博物館，一起玩手作、解任務，來一趟有趣又充滿教育意義的小旅行。

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