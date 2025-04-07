從熊本飄洋過海來台！台中星野餐飲集團旗下最新甜點品牌，必點「草莓純生鮮奶油蛋糕、招牌純生布丁」與「檸檬蛋糕」

2025年最讓魚編期盼的甜點品牌終於開幕啦！台中星野餐飲集團旗下最新甜點品牌「𝘒𝘢𝘫𝘶菓樹 」，從日本熊本飄洋過海來台，近期不僅有日本甜點師傅駐店，更特地選用了台灣當地、當季豐富的農產果物融入甜點，從輕柔細緻的草莓純生鮮奶油蛋糕、極度嫩口的菓樹招牌純生布丁，到外酥內綿的檸檬蛋糕都徹底地征服了我們挑嘴的味蕾，身為甜點控的你們一定要來試試！

台中甜點｜𝘒𝘢𝘫𝘶菓樹地點與環境

新開幕的「𝘒𝘢𝘫𝘶菓樹」就位在惠來路一段與政和路交叉口附近，市政南二路與惠來路一段交口附近有多格機車停車格與Ubike，路旁兩側也有收費停車格可以碰碰運氣，或是也可以停在市政路上的停車場再步行過來。

整間店面距離馬路有一段距離，有點像是內隱式的小庭院，走進來才會發現別有洞天！

來到𝘒𝘢𝘫𝘶菓樹的客人多以外帶為主，但室外也貼心地提供兩桌座位，這天我們等了好一陣子，才終於被我們捕捉到空景啦～

「𝘒𝘢𝘫𝘶菓樹」其實是於1965年在日本熊本創立，以熊本當地當季豐富的農產果物製作甜點，並於2025年由台中星野餐飲集團將這份細膩迷人的美好風味帶來台灣，同時又充份發揮了台灣身為「水果王國」的優勢，選用當季豐富的農產果物融入甜點。

室內也有設置座位區可供小憩，日式簡潔溫暖的木質色調，搭配上清新的綠意，讓人感到放鬆自在。

台中甜點｜𝘒𝘢𝘫𝘶菓樹甜點與飲料

𝘒𝘢𝘫𝘶菓樹的室內有一整區的點餐櫃檯，提供冷藏甜點、蛋糕、常溫品項與飲料可以選擇。

飲品目前有咖啡系列、特選茶品系列、特調系列與氣泡水，簡單純粹的品項種類，搭配甜點剛剛好。

在最後方還能看到𝘒𝘢𝘫𝘶菓樹多款甜點的製作過程，像這位就是擔任技術指導的日本甜點師傅，據說會不定期來台灣駐店，真的好敬業啊～

草莓純生鮮奶油蛋糕是𝘒𝘢𝘫𝘶菓樹的人氣必點品項，幾乎每人都會點上一份，初次來嚐鮮點這款準沒錯！

草莓純生鮮奶油蛋糕也有販售整模的規格，很適合作為慶祝與聚會的甜點。

如果你們也是草莓控，整模的草莓塔也是不錯的選擇，堆滿滿的草莓看起來超誘人的啦～

冷藏櫃中還有多種甜點，每日種類可能稍有不同，建議依現場供應品項為主哦！

別看這款菓樹招牌純生布丁的包裝好像不那麼起眼，其實每日數量可是有限定的呢！入口真的超驚豔，買來嚐鮮保證不會後悔～

另外還有泡芙、純生蛋糕捲等品項，買來當作下午茶，或是用來送禮都很適合。

常溫區的檸檬蛋糕也是招牌必買品項，旁邊還有三種口味的費南雪，據說也有不少客人為此專程而來。

模樣小巧可愛的雪球酥餅、綜合口味的鄉村餅乾，用料相當紮實，獨立包裝送禮也體面。

對了，這裡還有提供開水能夠自行取用，用餐後記得將餐具拿至回收區喲～

𝘒𝘢𝘫𝘶菓樹｜草莓純生鮮奶油蛋糕

草莓純生鮮奶油蛋糕選用了來自日本北海道乳源的鮮奶油製作而成，入口有著純淨奶香；再結合以熊本麵粉製成的海綿蛋糕，口感輕盈柔滑又不膩口。

除了蛋糕頂端有整顆大湖草莓之外，蛋糕夾層裡面也有滿滿的新鮮草莓果肉，酸甜多汁的果香，使得鮮奶油變得更加爽口，讓人忍不住一口接著一口。

𝘒𝘢𝘫𝘶菓樹｜香蕉巧克力慕斯

相較於草莓純生鮮奶油蛋糕來說，這款香蕉巧克力慕斯是偏濃郁系的甜點，巧克力控肯定會很愛！

不僅同樣選用了日本鮮奶油與熊本麵粉製作而成，更搭配了56%黑巧克力與香蕉果肉與果泥，綿密滑順的慕斯口感帶有黑巧克力苦甜大人味，並伴隨著香蕉熟成的甜香，香醇濃郁的風味組合實在讓我們欲罷不能！

𝘒𝘢𝘫𝘶菓樹｜菓樹招牌純生布丁

雖然吃過不少家厲害的布丁，但這款每日限量的菓樹招牌純生布丁應該是我們目前吃過最驚豔的了！加入了日本鮮奶油、鮮乳、日本海藻糖與香草莢，重點是口感真的很厲害！

介在一般布丁與奶酪之間的質地，Q滑香嫩又幾近入口即化，使得飽滿的香草香氣在口中綻放開來、又不顯甜膩，完全能理解為何是每日限量了啊～

𝘒𝘢𝘫𝘶菓樹｜檸檬蛋糕

𝘒𝘢𝘫𝘶菓樹的檸檬蛋糕也是讓我們一吃就難忘，選用奶油、熊本麵粉、日本上白糖、日本海藻糖、日本胡麻油、檸檬與檸檬皮丁，降低整體的甜膩感，同時又能襯托出檸檬的迷人清香。

必須要說口感層次也非常驚豔！外表的糖霜吃起來極其酥脆，與內裡紮實綿密的蛋糕體形成鮮明的對比，讓身為檸檬蛋糕控的魚編直呼吃過後實在是回不去了。

這次插旗台中星野餐飲集團旗下最新甜點品牌「𝘒𝘢𝘫𝘶菓樹 」，不但吃得出實在的用料，而且甜點的細膩度也相當有水準，從日本熊本飄洋過海來台果然沒讓我們失望！唯一可惜的大概就是我們的食量不夠大，其他款甜點也讓人躍躍欲試，期待之後回訪可以再一一嚐鮮囉！分享給愛吃甜點的你們～

營業時間：11:30–19:00 (週一公休)

電話：04 22518680

地址：台中市西屯區惠來路一段86號

文章來源：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 FB：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳

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